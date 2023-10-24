大型炒車現場！美國路州158車高速公路追撞至少7死25傷 疑「超級霧」肇禍(多圖有片)

美國路易斯安那州一條高速公路周一(23日)上午成了大型炒車現場，疑因該州南部沼澤叢林多處起火，加上濃霧造成「超級霧」(superfog)導致能見度低，多輛汽車因收掣不及發生猛烈追撞並起火。當局表示，事故涉及158輛汽車，至少7人死亡，25人受傷送院，現場清理工作持續至入夜，料死亡人數或會上升。

美聯社報道，事發於近新奧爾良的55州際公路，從現場畫面可見，大量燒焦汽車撞成一團，不少車身已撞至變形，且嚴重焚毀。很多司機和乘客在路邊等候，有人站在車頂，有人哭喊求助。警方指，其中一輛汽車被撞後越過石壆飛墮河中，司機逃出，並沒大礙。車禍發生數小時後，現場仍瀰漫著濃烈燒焦氣味。

汽車高速剷上車頂

41歲的司機科爾(Christopher Coll)受訪稱，事發時他已收掣、減慢車速，但後面一輛F-250突然高速剷上他的車頂，「帶我跑了一程」。他說，當下即聞到濃煙氣味，也不停聽到汽車相撞及爆胎聲音。他猛力踢開車門逃出，也協助救人，從另一輛車的車窗拉出一人。