大型炒車現場！美國路州158車高速公路追撞至少7死25傷 疑「超級霧」肇禍(多圖有片)

美國路易斯安那州一條高速公路周一(23日)上午成了大型炒車現場，疑因該州南部沼澤叢林多處起火，加上濃霧造成「超級霧」(superfog)導致能見度低，多輛汽車因收掣不及發生猛烈追撞並起火。當局表示，事故涉及158輛汽車，至少7人死亡，25人受傷送院，現場清理工作持續至入夜，料死亡人數或會上升。
美聯社報道，事發於近新奧爾良的55州際公路，從現場畫面可見，大量燒焦汽車撞成一團，不少車身已撞至變形，且嚴重焚毀。很多司機和乘客在路邊等候，有人站在車頂，有人哭喊求助。警方指，其中一輛汽車被撞後越過石壆飛墮河中，司機逃出，並沒大礙。車禍發生數小時後，現場仍瀰漫著濃烈燒焦氣味。
汽車高速剷上車頂
41歲的司機科爾(Christopher Coll)受訪稱，事發時他已收掣、減慢車速，但後面一輛F-250突然高速剷上他的車頂，「帶我跑了一程」。他說，當下即聞到濃煙氣味，也不停聽到汽車相撞及爆胎聲音。他猛力踢開車門逃出，也協助救人，從另一輛車的車窗拉出一人。
司機：撞車聲至少維持30分鐘
女司機里德(Clarencia Patterson Reed)表示，事發時她已見到前方汽車有人揮手示意她停車，但她一停車就被後方車輛撞上，以及另外2車從側面猛撞。她形容，轟隆隆的撞擊聲至少維持了30分鐘，她拼命爬出車廂，但妻子卻受困，腿部和側身受傷。當局指，25人被送院治理，傷勢從輕微到危殆不等，還有很多人自行求醫。當局事後調派學校巴士到場，把司機和乘客載走。
美國國家氣象局在社交網發文表示，車禍現場一帶於周末期間發生多宗濕地叢林火警，火災產生的煙霧與霧混合一起形成了「超級霧」，隨著濃霧逐漸消散，該處能見度亦改善。但暫未能確定視野不清是否車禍主要肇因。
A Dense and dangerous fog/smoke caused a pileup of over 25 vehicles in Manchac,Louisiana.— North X (@__NorthX) October 23, 2023
First responders reported that approximately more than 25 vehicles were involved
2 individuals died and another 30 suffered injuries #Fog #Crash #Louisiana #Manchac #Cars #vehicle #EMT pic.twitter.com/4fJRRshAA5