熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 岩布仙尼 施政報告2023 香港美酒佳餚巡禮 新田真劍佑 以巴衝突 MIRROR 凱和山 SOGO Thankful Week 2023 林襄 啟德海灣 天氣 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-24 14:26:06

大型炒車現場！美國路州158車高速公路追撞至少7死25傷 疑「超級霧」肇禍(多圖有片)

分享：
多輛汽車撞成一團並燒焦，另一輛墮河。(美聯社)

多輛汽車撞成一團並燒焦，另一輛墮河。(美聯社)

美國路易斯安那州一條高速公路周一(23)上午成了大型炒車現場，疑因該州南部沼澤叢林多處起火，加上濃霧造成「超級霧」(superfog)導致能見度低，多輛汽車因收掣不及發生猛烈追撞並起火。當局表示，事故涉及158輛汽車，至少7人死亡，25人受傷送院，現場清理工作持續至入夜，料死亡人數或會上升。

美聯社報道，事發於近新奧爾良的55州際公路，從現場畫面可見，大量燒焦汽車撞成一團，不少車身已撞至變形，且嚴重焚毀。很多司機和乘客在路邊等候，有人站在車頂，有人哭喊求助。警方指，其中一輛汽車被撞後越過石壆飛墮河中，司機逃出，並沒大礙。車禍發生數小時後，現場仍瀰漫著濃烈燒焦氣味。

汽車高速剷上車頂

41歲的司機科爾(Christopher Coll)受訪稱，事發時他已收掣、減慢車速，但後面一輛F-250突然高速剷上他的車頂，「帶我跑了一程」。他說，當下即聞到濃煙氣味，也不停聽到汽車相撞及爆胎聲音。他猛力踢開車門逃出，也協助救人，從另一輛車的車窗拉出一人。

消防員在現場搜索。(美聯社) 其中一輛汽車墮河，當局派船施救。(美聯社) 其中一輛汽車墮河。(美聯社) 當局清理現場。(美聯社) 當局清理現場。(美聯社) 當局清理現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 當局清理車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社) 車禍現場。(美聯社)

司機：撞車聲至少維持30分鐘

女司機里德(Clarencia Patterson Reed)表示，事發時她已見到前方汽車有人揮手示意她停車，但她一停車就被後方車輛撞上，以及另外2車從側面猛撞。她形容，轟隆隆的撞擊聲至少維持了30分鐘，她拼命爬出車廂，但妻子卻受困，腿部和側身受傷。當局指，25人被送院治理，傷勢從輕微到危殆不等，還有很多人自行求醫。當局事後調派學校巴士到場，把司機和乘客載走。

美國國家氣象局在社交網發文表示，車禍現場一帶於周末期間發生多宗濕地叢林火警，火災產生的煙霧與霧混合一起形成了「超級霧」，隨著濃霧逐漸消散，該處能見度亦改善。但暫未能確定視野不清是否車禍主要肇因。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受