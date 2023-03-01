大型研究｜每天只需運動11分鐘　可減23%早逝風險

英國最新一項針對逾3,000萬成年人所作的大型分析研究，發現每天只需11分鐘的適度運動，就可以將早逝的風險降低23%，若每個人都能達到這每日目標，全世界有十分之一的早逝事件是可以避免。

《英國運動醫學雜誌》(British Journal of Sports Medicine, BJSM)最新研究，追蹤逾3,000萬名參與者平均10年，監測他們的運動習慣以及疾病和死亡率，結果發現了身體活動與死亡風險之間的關係。研究提到，心臟病是全球死亡的主要原因，每年造成1,790萬人死亡，研究卻發現，每星期只需進行75分鐘的體育鍛煉，或每天11分鐘，就可以將患心血管疾病的風險降低17%，相同時間的體育活動，也可以降低患癌風險7%。