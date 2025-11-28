大埔宏福苑五級火｜多國領袖發聲 普京向習近平致慰問電 高市早苗發聲明哀悼

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，包括一名殉職消防員，震驚全球，外國多間著名媒體均以頭條大篇幅報道事件。多國政府高層與外交機構發出聲明表達哀悼，其中俄羅斯總統普京就事件向國家主席習近平致慰問電。塔斯社報道，克里姆林宮網站發布慰問電文，普京對火災造成的慘重後果表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和親友轉達同情和支持，並祝願所有傷者早日康復。

日本首相高市早苗表示，對事件造成重大人命傷亡與損失深感悲痛，謹此向罹難者表達最深切哀悼，並向家屬致以至誠慰問，亦向所有受影響的香港市民致以由衷的關懷與問候。

美國駐港澳總領事館發文對火災深感悲痛，並致以最深切慰問。英國外相顧綺慧在社交平台發文表示，大埔發生的駭人火災令人痛心疾首，代表英國向所有受災家庭與香港市民致以最深切慰問。英國駐港總領事館在社交媒體稱向在大埔火災中失去摯愛的人致以最深切的慰問，並關心仍在焦急等待消息的每一位，「在這個艱難時刻，我們與香港同在」，並衷心感謝緊急服務人員的無私付出與不懈努力。澳洲總理阿爾巴尼斯回應時稱，這災難是一場人間悲劇，並對罹難者家屬、仍在搜尋失去親人的人，以及所有受影響的香港市民，表達最深切的慰問，所有澳洲人的心都與正經歷艱難時刻的香港人同在。