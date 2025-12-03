大埔宏福苑五級火︱殉職菲傭原擬聖誕返鄉團聚 遺下10歲仔：盼長大做消防

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，遇難的40歲菲傭Maryan Pascual Esteban原訂本月中返鄉與父母及10歲兒子度聖誕，豈料因一場大火客死異鄉，其父母懇求盡快將她的遺體送回。

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，死亡人數增至156人，多名外傭亦罹難。菲媒報道，遇難的40歲菲傭Maryan Pascual Esteban原訂本月中返鄉與父母及10歲兒子度聖誕，豈料因一場大火客死異鄉，其父母懇求盡快將她的遺體送回。

香港工作4年 照顧僱主5歲女童殉職

菲媒報道，Maryan曾於黎巴嫩任職10年，及後前往香港工作4年，是家中經濟支柱。她原定於12月16日家人慶祝父親生日及節日。她父親沉痛表示，至今仍不能接受女兒離世的消息，整晚都睡不着。其母親悲嘆稱一家：心如刀絞「我們本來會有一個開心的聖誕節，但一切都變了，將度過一個悲傷的聖誕節。」火災發生前兩日，Maryan曾與父母通電，當時她提醒大家注意身體，並談及即將返鄉，怎料電話竟成永別。