大埔宏福苑五級火︱殉職菲傭原擬聖誕返鄉團聚 遺下10歲仔：盼長大做消防

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，死亡人數增至156人，多名外傭亦罹難。菲媒報道，遇難的40歲菲傭Maryan Pascual Esteban原訂本月中返鄉與父母及10歲兒子度聖誕，豈料因一場大火客死異鄉，其父母懇求盡快將她的遺體送回。
香港工作4年 照顧僱主5歲女童殉職
菲媒報道，Maryan曾於黎巴嫩任職10年，及後前往香港工作4年，是家中經濟支柱。她原定於12月16日家人慶祝父親生日及節日。她父親沉痛表示，至今仍不能接受女兒離世的消息，整晚都睡不着。其母親悲嘆稱一家：心如刀絞「我們本來會有一個開心的聖誕節，但一切都變了，將度過一個悲傷的聖誕節。」火災發生前兩日，Maryan曾與父母通電，當時她提醒大家注意身體，並談及即將返鄉，怎料電話竟成永別。
菲律賓移民工人事務部表示，Maryan在照顧僱主5歲女童時不幸殉職，形容她是「英雄」，承諾將提供經濟援助，並會盡快安排將其遺體運回國。
Maryan遺下一名10歲兒子於黎剎省凱恩塔，當局指他將獲持續的教育支援直至完成大專學歷，菲律賓海外勞工福利署稱將鼓勵其完成學業，「因這正是他母親所渴望的事」。這名10歲男童被問及將來志願時表示，希望成為消防員，「再沒有人死於火災」。
香港勞工及福利局局長孫玉菡12月2日表示，火災中共有10名外傭死亡、3人受傷。他指出，每名遇難者家屬可獲約80萬港元補償。菲律賓駐港總領館亦公布，目前涉事菲國公民中，92人安全，1人受傷住院，1人確認死亡。