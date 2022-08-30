大學生挑戰縣政府限打機時間條例　日本法院裁定合憲

早前內地立法限制青少年上網打機的時間，而其實日本的香川縣早在2020年4月，亦已就青年少網上遊戲時間訂立條例，限制未滿18歲兒童接觸電玩的時間。而一位大學生就與母親入稟索償以及要求裁定條例違憲，不過高松市地方法院今日(30日)裁定未有違憲。

香川縣議會在2020年的4月，制定全日本第一條預防沉迷網上遊戲的條例，限制未滿18歲的兒童，在平日只可玩遊戲60分鐘，假日為90分鐘，同時家庭應制定在晚上9或10時前使用手機的規定。不過有關的規例旨在希望家長要協助守護青少年，並沒有相關的罰則。

指有關限制欠科學依據

在實行條例的5個月後，在高松市出身的19歲大學生「涉」，就與母親入稟，指控條例違憲，並向縣政府索償160萬日圓（約9.06萬港元）。他們的入稟指，為防止沉迷網上遊戲的定義及時間限制沒有明確的「科學依據」，有關的條例侵害涉以及母親的個人決定權利以及追求幸福的基本權利。

至於縣政府就指，限制及阻止使用網絡遊戲，是有效預防網絡成癮的方法，認為有關條例有合理性。在高松地方法院今日就指，有關使用時間，其實只是作為家庭內討論及制定的一個目標，認為條例沒有對縣內居民的權益造成損害。因此裁定有關的條例並沒有違憲。