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國際
2022-10-25 12:13:51

大學生自製搞鬼防作弊神器 網民笑爆 教授：無人出貓 成績比往年好(多圖)

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有學生用雞蛋盒，花兩下功夫便製成防作弊帽。(互聯網)

有學生用雞蛋盒，花兩下功夫便製成防作弊帽。(互聯網)

菲律賓畢科爾大學機械工程學院(Bicol University College of Engineering)教授曼達內-奧爾蒂斯(Mary Joy Mandane-Ortiz)，早前要求學生在中期考試時穿戴自製的帽子，阻擋視線以防作弊，估不到學生熱烈響應，發揮創意製作出奇形怪狀的「防作弊神器」，教授將當日的考場「盛況」上載到Facebook，旋即引起熱話。

很多學生廢物利用，只花幾分鐘就重新組合隨手可得的物料，例如有人用紙捲成望遠鏡，應考時將兩個紙筒套在眼鏡上，有人將雞蛋盒綁在頭上，有人頭掛兩個衣架，下方還夾著打印出來的假內褲，有人套上加工過的垃圾桶，有人在頭巾上插著幾支棒棒糖。

除了廢物利用，也有學生戴上現成的電單車頭盔、面具、斗笠，甚至是內褲，讓網民笑翻。有學生花思心製作紙假髮，有人扮成古希臘士兵、中世紀的「鳥嘴醫生」、恐怖片的殺人魔或卡通人物等。

有人選擇套上內褲。(互聯網)

有人選擇套上內褲。(互聯網)

學生給教授驚喜

曼達內-奧爾蒂斯教授表示，她一直尋找「有趣方式」防止學生考試作弊，最終受到2013年泰國一間大學的做法啟發，要求學生自製「防作弊帽」應考。她原本只要求考生利用紙張做出簡單的帽子，阻擋側面視野，但學生們創意無限，在考場上盡顯個人風格。

教授說，那次考試不但沒有學生作弊，還可能因為「出貓」難度高，學生們更用功溫習，考試成績比往年好。

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