大學生自製搞鬼防作弊神器 網民笑爆 教授：無人出貓 成績比往年好(多圖)

菲律賓畢科爾大學機械工程學院(Bicol University College of Engineering)教授曼達內-奧爾蒂斯(Mary Joy Mandane-Ortiz)，早前要求學生在中期考試時穿戴自製的帽子，阻擋視線以防作弊，估不到學生熱烈響應，發揮創意製作出奇形怪狀的「防作弊神器」，教授將當日的考場「盛況」上載到Facebook，旋即引起熱話。

很多學生廢物利用，只花幾分鐘就重新組合隨手可得的物料，例如有人用紙捲成望遠鏡，應考時將兩個紙筒套在眼鏡上，有人將雞蛋盒綁在頭上，有人頭掛兩個衣架，下方還夾著打印出來的假內褲，有人套上加工過的垃圾桶，有人在頭巾上插著幾支棒棒糖。

除了廢物利用，也有學生戴上現成的電單車頭盔、面具、斗笠，甚至是內褲，讓網民笑翻。有學生花思心製作紙假髮，有人扮成古希臘士兵、中世紀的「鳥嘴醫生」、恐怖片的殺人魔或卡通人物等。