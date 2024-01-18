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國際
2024-01-18 14:25:16

大富翁手遊撼贏《王者榮耀》 奪全球手遊暢銷冠軍

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經典桌上遊戲大富翁旗下手遊《Monopoly GO！》

經典桌上遊戲大富翁旗下手遊《Monopoly GO！》

經典桌上遊戲大富翁旗下手遊《Monopoly GO！》擊敗騰訊皇牌手遊《王者榮耀》，首次成為全球手遊暢銷榜月份冠軍。手遊行業數據商Sensor Tower表示《Monopoly GO！》在2023年12月份全球App Store和Google Play吸金2.19億美元（約17.1億港元），打敗吸金2.03億美元（約15.8億港元）、曾長期佔據榜首的《王者榮耀》。

12月吸金17億

《Monopoly GO！》約77.2%收入來自美國市場，新加坡及英國市場收入分別佔3.4%及2.7%。《MONOPOLY GO!》是一款類似大富翁玩法的手遊，玩法與桌遊一樣，需擲骰子和購買房產，不過在社交內容上更加豐富，已連續數月居美國下載排行榜榜首。

騰訊《王者榮耀》以2.03億美元的收入位列榜單第2名，騰訊另一王牌《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.83億美元（14.3億港元）的收入位列第3名。

數據亦顯示，上月全球手遊玩家在App Store和Google Play付費近67億美元，同比基本持平。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了20億美元，佔全球總收入的29.8%。中國iOS市場排名第2，佔18.2%；日本市場排名第3，佔15.2%。
 

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