大懵夫婦拎錯行李在日本機場驚見一喼大麻　導遊機警成功解危(有片)

一對泰國夫婦在日本成田機場，誤取他人行李，詎料裡頭竟然藏有重達24公斤的大麻，慶幸導遊機警，立刻通知當地海關，最終經過當地海關調查後，確認這對夫婦無罪，最後有驚無險，順利入境日本繼續行程。
綜合報道，旅行團導遊日前在社交平台Facebook(FB)發文，這對來自泰國的夫婦是首次出國，由他們的孩子辦理機票，從素叻他尼機場(URT)乘搭越捷航空(VietJet Air)搭機飛往曼谷素萬那普機場，再轉機前往日本成田機場。就在曼谷素萬那普機場，他們疑似錯拿其他旅客的黑色行李箱。當物主發現行李遺失，隨即聯絡航空公司，並向海關人員報告。由於夫婦的女兒當時手機不在身邊，未能接聽來電，夫妻亦未有察覺拿錯行李，繼續搭機前往日本。
夫妻被調查逾9小時終順利入境日本
夫妻抵達日本後，旅行團的導遊協助他們拿行李並準備打開行李整理物品時，他們發現無法打開行李箱，女兒才發現行李並不屬於父母，馬上通知導遊。導遊查看行李登記資料，發現行李上寫著外國人的名字，當導遊強行打開行李時，駭然發現裡面包裹著24公斤的大麻。導遊立即聯繫機場海關，並協助當局展開調查，從早上8點一直查到下午5點半，海關最終確定這對夫婦和導遊並非故意攜帶毒品入境。於當天下午5點50分，夫婦終於順利入境日本，事件圓滿解決。導遊分享這段有驚無險的事件，希望警惕大眾出國旅遊提取行李時要多加注意。