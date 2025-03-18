大懵夫婦拎錯行李在日本機場驚見一喼大麻　導遊機警成功解危(有片)

一對泰國夫婦在日本成田機場，誤取他人行李，詎料裡頭竟然藏有重達24公斤的大麻，慶幸導遊機警，立刻通知當地海關，最終經過當地海關調查後，確認這對夫婦無罪，最後有驚無險，順利入境日本繼續行程。

綜合報道，旅行團導遊日前在社交平台Facebook(FB)發文，這對來自泰國的夫婦是首次出國，由他們的孩子辦理機票，從素叻他尼機場(URT)乘搭越捷航空(VietJet Air)搭機飛往曼谷素萬那普機場，再轉機前往日本成田機場。就在曼谷素萬那普機場，他們疑似錯拿其他旅客的黑色行李箱。當物主發現行李遺失，隨即聯絡航空公司，並向海關人員報告。由於夫婦的女兒當時手機不在身邊，未能接聽來電，夫妻亦未有察覺拿錯行李，繼續搭機前往日本。