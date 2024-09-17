大懵親戚竟忘記送托兒所　遺2歲雙胞胎姊妹在車內熱死

高溫天氣下，兒童或寵物被留車廂遭活活熱死的事件屢有發生，但悲劇仍在不斷上演。美國奧克拉荷馬州一名男子5日拜託親戚將2歲雙胞胎姊妹送到托兒所，詎料這名親戚將事情完全忘記，駕車到他的目的地就自行落車，留下兩名女童在車內，由於當天氣溫高達32度，當這名親戚想起女童時，她們在車內已經被活活熱死。

綜合報道，奧克拉荷馬州諾曼警方表示，5日下午3點接獲通報，指2名女童倒斃在一輛車內。死亡女童為2歲的雙胞胎Ariel與Avery。據指，女童的家長當日有事在身，拜託一名他認為值得信任的親戚，將2名女童送往托兒所，女童坐上車後，該親戚卻徹底忘記，將兩女童留在車內。報道指，當日戶外氣溫高達32度，該親戚在數小時後想起此事，飛奔回車上時，女童在車內已經沒有呼吸。警方沒有透露女童被關在車上多久，僅指調查後確認是一宗意外。