大熊貓福寶居韓近四年回歸 六千民眾含淚送別 飼養員喪母仍堅持「一路相伴」

3號上午，南韓京畿道龍仁市天氣陰冷，儘管下著雨，還是有6000名喜愛福寶的民眾，凌晨4點就在大門前等候，目送福寶離開，有來自濟州島的民眾受訪表示：「我從很遠的地方趕來，是為了最後一次目送福寶離去，希望給予我們幸福的福寶，以後也都能幸福」還有人哽咽說道「我今天一大早出發，在不久前抵達，因為從福寶那裡得到了很多快樂，所以忍不住來送行最後一次」不捨之情溢於言表。

上午10點40分，福寶乘坐特殊防震車離開了愛寶樂園貓熊世界，車輛駛經樂園規畫的巡遊路線，並於上午11點在玫瑰園噴泉前，向粉絲們作最後的告別，大家深怕吵雜的驚動福寶，只能奮力揮舞手上的旗子，不少人強忍淚水，嘴裡喃喃自語「再見福寶，你一定要幸福」「福寶我愛你」。

和福寶最親近的、被稱為「福寶爺爺」飼養員姜哲元，可說是最不捨的一人，他和福寶的好感情，幾乎所有去過愛寶樂園的民眾都親眼目睹，福寶會乖乖坐在姜哲元的身邊撒嬌，而姜哲元也相當寵愛福寶，常常用竹子做出各種造型來哄牠開心，不過悲傷的是，就在福寶離開的前一天，姜哲元經歷了喪母之痛，但他還是決定陪伴福寶踏上回國之旅，在給福寶的道別信中姜哲元寫下「多希望這一天不會到來，福寶的誕生，給很多人帶來了希望和幸福，我會一直陪在你身邊，直到你到達新家，我相信無論你在哪裡，都會表現得很好，即便過去10年、100年，你都是我們永遠的熊貓寶寶，謝謝你的到來，我愛你，福寶」。