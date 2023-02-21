大熊貓香香從日本送回中國 大批民眾今晨聚集園外道別(有片)

在日本東京上野動物園出生的大熊貓香香今日送回中國，從寶寶看著牠長大到5歲的日本民眾非常不捨，大批粉絲清晨5時50分天未光已在園外的車道旁聚集，等待運送香香的貨車經過向牠揮手道別。也有人到大熊貓園區外，含著淚隔著大門揮手與香香講再見。在成田機場也有民眾聚集送別香香，拍攝香香乘坐的包機、揮手和高叫。共同社稱，為了減少長時間移動給香香帶來壓力，動物園兩名職員與牠同行，包機飛行約5個半小時後、今日傍晚抵達成都雙流國際機場。之後由陸路運送香香往中國大熊貓保護研究中心的雅安碧峰峽基地，接受檢疫後再決定最終去向。東京都知事小池百合子表示，「香香深受喜愛。希望牠能在中國健康生活，為大熊貓保護作出貢獻。」

香香回中國｜道別日抽籤人數為入場名額70倍 深受日本人喜愛的香香啟程倒數期間，園方以抽籤形式每天限制2,600人入場，周日最後一天道別日參與抽籤人數更是名額的70倍。幸運中籤者亦只能與香香見面一、兩分鐘，有人在臨走時不禁流下淚來。前來道別的粉絲稱，「牠不單可愛，也迷人和搞笑。太具吸引力了，見了一次，便想再見牠。在這宇宙沒有大熊貓能及得過牠。」特意從中部三重縣前來的民眾表示，「今天有很多人來，粉絲都捨不得牠離開。當我見到香香時，我雙眼含淚。雖知道有點困難，但我希望香香能留下來。」他擔心香香能否順利適應在中國的新生活。

香香回中國｜道別日 香香特別有活力答謝愛戴 一名59歲女民眾更早於11月便從西部岡山市到東京，以便園方實施抽籤限制前，能每天見香香。她淚眼汪汪地說：「沒有香香，我不知能否活下去。」無中籤的民眾也專程到動物園外歡送香香。上野動物園職員稱，香香可能感知即將離開，牠周日最後一次與日本公眾見面時較往常有活力，似是想答謝民眾的愛戴。