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國際
2024-05-27 19:07:33

大熊貓｜南韓民眾質疑心頭肉「福寶」送返內地遭虐待　駐首爾中國大使館外抗議

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福寶

網民從當局公布的短片中，發現福寶疑似甩毛(紅圈)，懷疑牠被「戴狗鍊」。(互聯網)

大熊貓「福寶」在南韓人氣高企，按照協議4月被送回中國，當時南韓民眾都不捨得。近日網傳福寶被當作「搖錢樹」接待訪客，又疑似受虐脫毛。當局已否認有關說法，惟事件未有評息，甚至鬧到南韓。

旅韓大熊貓「愛寶」與「樂寶」2020年誕下福寶，是南韓首度透過自然繁殖的熊貓。有南韓民眾周一駕駛小卡車到駐首爾中國大使館外抗議，車上展示標句大意是原以為福寶會如公主般被呵護，要求當局解釋福寶是否遭虐待和「招待」訪客。有人甚至發動網上請願，標題為《拯救福寶：立即停止濫用動物接待》，至今有逾4.2萬人簽署，目標是5萬人。有關請願指，福寶於檢疫隔離期的照片外洩，當局聲稱有人偷拍，但從照片的地點和角度顯示是內部人士所拍攝。請願又指福寶懷疑與非授受權人士接觸，這可令福寶受感染。

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大熊貓｜福寶頸部脫毛疑「戴上狗鍊」所致

事緣中國大熊貓保護研究中心最近公開的影片中，福寶的頸部有遭到壓過的痕跡與部分脫毛，遭網民質疑福寶被「戴狗鍊」。也有福寶粉絲看到其居住的非展區區域地面髒亂，如住在豬圈裡，希望中心交代。事件引發內地網民熱議，「福寶非展區現況」一詞也登上微博熱搜。

臥龍基地表示，網上流傳「福寶」近照是偷拍者所為，基地目前已報警，有待調查結果。中國大熊貓研究保護中心亦於日前公布福寶的影片，指福寶適應狀況愈來愈好，離與公眾見面的日子也愈來愈近了。

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