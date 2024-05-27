大熊貓｜南韓民眾質疑心頭肉「福寶」送返內地遭虐待　駐首爾中國大使館外抗議

大熊貓「福寶」在南韓人氣高企，按照協議4月被送回中國，當時南韓民眾都不捨得。近日網傳福寶被當作「搖錢樹」接待訪客，又疑似受虐脫毛。當局已否認有關說法，惟事件未有評息，甚至鬧到南韓。

旅韓大熊貓「愛寶」與「樂寶」2020年誕下福寶，是南韓首度透過自然繁殖的熊貓。有南韓民眾周一駕駛小卡車到駐首爾中國大使館外抗議，車上展示標句大意是原以為福寶會如公主般被呵護，要求當局解釋福寶是否遭虐待和「招待」訪客。有人甚至發動網上請願，標題為《拯救福寶：立即停止濫用動物接待》，至今有逾4.2萬人簽署，目標是5萬人。有關請願指，福寶於檢疫隔離期的照片外洩，當局聲稱有人偷拍，但從照片的地點和角度顯示是內部人士所拍攝。請願又指福寶懷疑與非授受權人士接觸，這可令福寶受感染。