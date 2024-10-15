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國際
2024-10-15 23:19:49

大熊貓「寶力」「青寶」飛抵美國了！(多圖)

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「寶力」入籠飛美前的情況，牠跟「青寶」都已經平安抵埗。(美聯社)

「寶力」入籠飛美前的情況，牠跟「青寶」都已經平安抵埗。(美聯社)

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3歲大熊貓「寶力」和「青寶」飛抵美國了！牠們搭乘專機於當地時間15日，抵達美國首都華盛頓附近的杜勒斯國際機場。兩隻大熊貓將前往華盛頓國家動物園，展開為期10年的旅居生活。動物園已為「寶力」和「青寶」的到來，開設了大熊貓專頁，設計相當趣緻！

雄性大熊貓「寶力」生於2021年8月，而「青寶」則是雌性，生於2021年9月，兩隻大熊貓都性格活潑、喜歡攀爬。為保證兩隻大熊貓在華盛頓國家動物園健康、愉快地生活，中方多次組織專家赴美對大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面展開評估。

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大熊貓「寶力」和「青寶」飛美情況︰

華盛頓國家動物園為大熊貓「寶力」和「青寶」設置專頁！(互聯網) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 大熊貓「寶力」上機前拍攝。(美聯社) 大熊貓「青寶」上機前拍攝。(美聯社) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 6月6日拍攝的大熊貓「寶力」。(新華社) 9月30日拍攝的大熊貓「寶力」。(新華社) 8月7日拍攝的大熊貓「青寶」。(新華社) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 9月30日拍攝的大熊貓「青寶」。(新華社) 10月14日晚，中國大熊貓保護研究中心工作人員歡送運送熊貓的車隊。(新華社) 10月14日晚，大熊貓「青寶」的轉運籠在裝車。(新華社) 10月14日晚，大熊貓「寶力」的轉運籠在裝車。(新華社) 大熊貓上機了。(美聯社) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 大熊貓「寶力」及「青寶」的專機飛抵美國。(美聯社) 華盛頓國家動物園為大熊貓「寶力」和「青寶」設置專頁！(互聯網) 華盛頓國家動物園為大熊貓「寶力」和「青寶」設置專頁！(互聯網)

大熊貓｜華盛頓國家動物園升級設施迎接「寶力」和「青寶」

華盛頓國家動物園已根據中方專家意見，對大熊貓居住場館進行了改造提升，進一步保障了食用竹、竹筍等食物來源，並組建專業的飼養管理團隊，制定完備飼養管理制度，並強化定期健康監測報告和實地檢查評估機制。據報，「升級版」的動物園除更新了草坪、水池等設施外，還增加了更多攀爬設施。

本月初，華盛頓國家動物園先後派出4名飼養員和獸醫，到中國參與兩隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出2名飼養員和獸醫，在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓盡快適應新環境。

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