大熊貓「寶力」「青寶」飛抵美國了！(多圖)

3歲大熊貓「寶力」和「青寶」飛抵美國了！牠們搭乘專機於當地時間15日，抵達美國首都華盛頓附近的杜勒斯國際機場。兩隻大熊貓將前往華盛頓國家動物園，展開為期10年的旅居生活。動物園已為「寶力」和「青寶」的到來，開設了大熊貓專頁，設計相當趣緻！
雄性大熊貓「寶力」生於2021年8月，而「青寶」則是雌性，生於2021年9月，兩隻大熊貓都性格活潑、喜歡攀爬。為保證兩隻大熊貓在華盛頓國家動物園健康、愉快地生活，中方多次組織專家赴美對大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面展開評估。
大熊貓「寶力」和「青寶」飛美情況︰
大熊貓｜華盛頓國家動物園升級設施迎接「寶力」和「青寶」
華盛頓國家動物園已根據中方專家意見，對大熊貓居住場館進行了改造提升，進一步保障了食用竹、竹筍等食物來源，並組建專業的飼養管理團隊，制定完備飼養管理制度，並強化定期健康監測報告和實地檢查評估機制。據報，「升級版」的動物園除更新了草坪、水池等設施外，還增加了更多攀爬設施。
本月初，華盛頓國家動物園先後派出4名飼養員和獸醫，到中國參與兩隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出2名飼養員和獸醫，在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓盡快適應新環境。