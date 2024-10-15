大熊貓「寶力」「青寶」飛抵美國了！(多圖)

「寶力」入籠飛美前的情況，牠跟「青寶」都已經平安抵埗。(美聯社)

3歲大熊貓「寶力」和「青寶」飛抵美國了！牠們搭乘專機於當地時間15日，抵達美國首都華盛頓附近的杜勒斯國際機場。兩隻大熊貓將前往華盛頓國家動物園，展開為期10年的旅居生活。動物園已為「寶力」和「青寶」的到來，開設了大熊貓專頁，設計相當趣緻！

雄性大熊貓「寶力」生於2021年8月，而「青寶」則是雌性，生於2021年9月，兩隻大熊貓都性格活潑、喜歡攀爬。為保證兩隻大熊貓在華盛頓國家動物園健康、愉快地生活，中方多次組織專家赴美對大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面展開評估。