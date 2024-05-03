大熊貓｜2大馬奶爸遠赴中國　相隔7年再見「暖暖」(有片)

事隔7年，由馬來西亞海歸大熊貓「暖暖」已經9歲，當年在大馬國家動物園負責照顧牠的2名保育員Akmal和Saifullah遠赴千里，早前抵達中國南京，探望當年傾出關懷與愛心所照料，已多年無見的小不點暖暖。

很多貓粉都說，馬來西亞國家動物園的大熊貓總是白雪雪，可想而知，大熊貓都被照料得無微不至，當中少不了保育員Akmal和Saifullah的滿滿愛心。他們於上周四(25日)清早就抵達南京紫清湖野生動物園大熊貓館，探望掛念多年的暖暖。網上影片顯示，Akmal和Saifullah帶著暖暖小時候喜歡抱著睡覺的公仔，遠遠喚著暖暖的名字打招，看著牠睡覺和開飯，面上掛著慈愛。Akmal表示：「暖暖大公主是他捧在手心長大的寶貝」，他還分享與暖暖的私人照片。事實上，暖暖旅居期間，經常可見Akmal抱著牠，溺愛的程度猶如自己的孩子。有不少內地貓粉更一眼認出Akmal是暖暖在大馬的奶爸，紛紛上前跟他合照。