大熊貓｜2大馬奶爸遠赴中國　相隔7年再見「暖暖」(有片)

事隔7年，由馬來西亞海歸大熊貓「暖暖」已經9歲，當年在大馬國家動物園負責照顧牠的2名保育員Akmal和Saifullah遠赴千里，早前抵達中國南京，探望當年傾出關懷與愛心所照料，已多年無見的小不點暖暖。
很多貓粉都說，馬來西亞國家動物園的大熊貓總是白雪雪，可想而知，大熊貓都被照料得無微不至，當中少不了保育員Akmal和Saifullah的滿滿愛心。他們於上周四(25日)清早就抵達南京紫清湖野生動物園大熊貓館，探望掛念多年的暖暖。網上影片顯示，Akmal和Saifullah帶著暖暖小時候喜歡抱著睡覺的公仔，遠遠喚著暖暖的名字打招，看著牠睡覺和開飯，面上掛著慈愛。Akmal表示：「暖暖大公主是他捧在手心長大的寶貝」，他還分享與暖暖的私人照片。事實上，暖暖旅居期間，經常可見Akmal抱著牠，溺愛的程度猶如自己的孩子。有不少內地貓粉更一眼認出Akmal是暖暖在大馬的奶爸，紛紛上前跟他合照。
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奶爸：牠長大了 學會自己剝筍皮
探望暖暖後，Akmal和Saifullah飛抵成都，於周六(27日)早上到訪臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地，探望第三隻在大馬出世的「升誼」。當年負責照顧升誼的奶爸Saifullah還帶了升誼小時候最喜歡的球來。由於天氣炎熱，升誼都坐在陰涼處休息，閒時吃著竹筍吃得津津有味，Saifullah一邊捧著手機拍攝，一邊滿足地說：「以前我們是剝好筍皮餵到升誼咀邊，如今牠長大了，學會自己用牙剝皮。」
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大馬奶爸：煽情相認的畫面 不是我們的目的
Akmal和Saifullah在成都逗留了一晚，翌日再次探望升誼，跟牠道別，期間與人稱郎奶媽的資深保育員交流。他們沿途都被不少貓粉認出，驚喜與他們合照。因為天氣清涼，升誼吃罷就去玩，較昨日活潑。儘管事隔多年，暖暖和升誼似乎認不出Akmal和Saifullah，但他們都表示，看到升誼被照顧得很好，保育員像我們一樣愛護牠而感到滿足，「最重要是知道牠們過得健康，得到好的照顧，奶爸奶媽愛牠們就足夠」，而且「煽情相認的畫面，不是我們的目的」。
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暖暖、誼誼和升誼小檔案
雌性大熊貓暖暖出生於2015年8月18日，名字象徵中馬兩國友好邦交，譜系號977。兩個妹妹「誼誼」和「升誼」分別出生於2018年1月14日和2021年5月31日，誼誼的名字象徵友誼，譜系號1120；升誼這名字代表和平與友誼。牠們的媽媽是「靚靚」原名「鳯儀」(譜系號641)，爸爸是「興興」原名「福娃」(譜系號639)。3姊妹都是在馬來西亞國家動物園出世，暖暖於2017年海歸回國，2019年出差到南京湯山紫清湖野生動物園。誼誼和升誼則遇上新冠大流行，延至2023年一起回國，現居臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地。
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溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。