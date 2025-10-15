大猩猩激動撞裂強化玻璃嚇壞遊客　專家：或因兄弟離世(有片)

綜合報道，動物園表示，事發於上周六(11日)，主角是10歲的西部低地大猩猩「Denny」，影片顯示牠猛力衝向圍欄，把三層強化玻璃中的一層撞裂，多名民眾目睹玻璃出現裂痕，紛紛驚呼後退。園方證實，Denny並未受傷，目前牠與同住的另一隻大猩猩暫時被安置照顧，待玻璃更換完成後再回到原棲地。動物園發言人提到，雄性大猩猩在青春期階段出現爆發性行為屬自然現象，包括猛衝、拖拽物品或橫向奔跑等，指「這些都是年輕雄猩常見的精力釋放方式。」

美國加州聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)近日發生驚險一幕，一隻大猩猩突然暴怒衝撞玻璃圍欄，將厚重的強化玻璃撞裂，嚇壞現場遊客。影片曝光後在網上瘋傳，引發外界對動物行為的討論。

專家：不排除是被遊客「眼望望」刺激

不過，有動物學者則推測，一隻曾與Denny共同生活的兄弟「Maka」，於8月因心臟問題猝逝，令Denny情緒受影響。聖地牙哥州立大學人類學教授Erin Riley指出，手足去世可能讓牠感到悲傷或焦躁。Erin亦指，Denny的舉動也可能是一種炫耀，或者只是「玩耍」行為，亦不排除是被現場遊客的舉動刺激，她說：「大猩猩尤其不喜歡被直視眼睛，這是許多遊客不瞭解的部分。」Denny在片中的注意力集中在玻璃上，可能意味著牠感受到某種威脅。