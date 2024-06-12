大男人觀念仍重？日本男女平等全球排名第118 七大工業國中繼續包尾

世界經濟論壇公布最新年度報告，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的125名略有改善，但在七大工業國(G7)中仍「包尾」。(資料圖片)

世界經濟論壇公布最新年度報告，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的125名略有改善，但在七大工業國(G7)中仍「包尾」。

《朝日新聞》報道，這年度報告從教育、健康、政治及經濟4大領域，分析受調查國家男女平等程度。若把男女完全達到平等狀態視為100%，全球達成率約68.5%，較2023年改善0.1個百分點。

要花多少年才能達致男女完全平等？

全球男女平等在經濟領域有改善趨勢，但在政治領域則呈現停滯。世界經濟論壇估算，若照目前進度，全球要花134年才能達到男女完全平等。