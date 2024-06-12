大男人觀念仍重？日本男女平等全球排名第118 七大工業國中繼續包尾

世界經濟論壇公布最新年度報告，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的125名略有改善，但在七大工業國(G7)中仍「包尾」。
《朝日新聞》報道，這年度報告從教育、健康、政治及經濟4大領域，分析受調查國家男女平等程度。若把男女完全達到平等狀態視為100%，全球達成率約68.5%，較2023年改善0.1個百分點。
要花多少年才能達致男女完全平等？
全球男女平等在經濟領域有改善趨勢，但在政治領域則呈現停滯。世界經濟論壇估算，若照目前進度，全球要花134年才能達到男女完全平等。
日本今年男女平等達成率為66.3%，較2023年增1.6個百分點，但在G7成員國，日本的全球排名比第87名的意大利要低得多，敬陪G7末席。
日本男女平等大落後
儘管受調查國家數目有變化，但日本的全球排名從2006年開始公布報告以來呈下跌趨勢。由於達成率變動不大，實際情況就是，日本在致力性別平等方面落後其他國家。
日本男女平等在政治領域略有改善
《日本經濟新聞》報道，日本今年全球排名較去年上升7名，主因是在政治領域被認為稍有改善。日本在政治領域排名從去年的138名上升到今年的113名，所以拉高了整體排名。
日本內閣成員包括首相共20人，女性閣員5人佔四分一，比去年受調查時的8.3%明顯改善。經濟領域排名為120名，跟去年的123名微升。教育領域今年排名72、健康領域排名58。
日本男女平等方面的課題
但日本女性在擔任議員及企業管理職位的比率仍很低，且在類似職務上女性薪酬遠不如男性等，這是都是日本在性別平等方面存在的問題。