大碼網紅搭飛機買2個座位想舒服坐　被手抱小孩的母親要求讓出位置

國外一名大碼網紅熱愛旅行，但由於自己的身型，她在搭乘飛機時買了兩個位子想要坐得舒服一些。沒想到有個帶小孩的媽媽竟然要求她讓出多買的一個位子給孩子，兩人因此吵了起來。這名34歲的女子表示，因為自己體型比較大，之前搭飛機時坐在一個位子上感到很緊迫，因此這次她索性買了兩個座位，讓自己和旁邊乘客都能舒服一些。

網紅將事件放上網 網民反應兩極 「從辦理登機手續到安檢和登機，一切都很順利，至少一開始是這樣。直到這個女人帶一名看起來大約一歲的男孩來到我的座位旁。她叫我擠​​進一個座位，這樣她兒子就可以坐在另一個座位上。她的口氣是要求我，而不是徵求同意。 我拒絕了，跟她說我為這個座位支付了額外的費用。」這位媽媽開始大呼小叫了起來，鬧得乘務員也過來關心。但乘務員一開始也沒有站在她這裡，反而幫那名媽媽請她讓出位子。「我說不，我想要我付錢的座位，這個18個月大的男孩應該坐在媽媽的腿上。」