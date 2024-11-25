大米成秘魯重要食糧　「水稻之父」後人冀拓展香港市場

剛與香港簽署《自由貿易協定》的秘魯，是拉美地區華人最多的國家之一，飲食文化深受華人影響，全國估計約有5千間中餐館。上世紀五、六十年代，獲譽為「秘魯水稻之父」的華人戴宗漢，將中國的水稻種植技術引入秘魯，並傳授給當地人，將稻米產量提高3至5倍。
米飯已經成為秘魯不可或缺的糧食之一
戴宗漢的孫女戴麗貞接受港台專訪時說，經過數十年發展，米飯已經成為秘魯不可或缺的糧食之一，秘魯人每星期總會吃兩、三次中餐，有秘魯人形容自己是「飯鍋」Arrocera，與漢語「吃飯」諧音相近的西班牙文「Chifa」，亦成為秘魯中餐館的代名詞。
不過戴麗貞指出，秘魯普遍大米的口感比較硬和鬆散，不太適合華人口味，她於是成立大米貿易公司，在首都利馬以北800公里的安第斯山區平原與秘魯農民合作，種植一種口感軟糯的大米，以較高價錢向他們收購，再售賣給秘魯的華人社區、中餐館等。她說，雖然售價比一般大米貴一倍，但農民所得收購價亦高一倍，大家可以互惠互利。
戴麗貞又說，香港的生活水平高，不少港人都追求健康飲食，相信她公司出產的精品米在香港有市場，香港與秘魯的《自貿協定》正好提供一個契機，讓他們進一步認識香港市場，部署將產品外銷到香港。戴麗貞女兒、公司總經理何超儀說，《自貿協定》有助拓展香港市場，期望未來幾個月能夠來香港參與展銷活動。
原文刊登於 香港電台