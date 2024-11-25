大米成秘魯重要食糧　「水稻之父」後人冀拓展香港市場

「Chifa」是秘魯中餐館的代名詞，全國估計有5000間中餐館。（港台圖片）

剛與香港簽署《自由貿易協定》的秘魯，是拉美地區華人最多的國家之一，飲食文化深受華人影響，全國估計約有5千間中餐館。上世紀五、六十年代，獲譽為「秘魯水稻之父」的華人戴宗漢，將中國的水稻種植技術引入秘魯，並傳授給當地人，將稻米產量提高3至5倍。

米飯已經成為秘魯不可或缺的糧食之一

戴宗漢的孫女戴麗貞接受港台專訪時說，經過數十年發展，米飯已經成為秘魯不可或缺的糧食之一，秘魯人每星期總會吃兩、三次中餐，有秘魯人形容自己是「飯鍋」Arrocera，與漢語「吃飯」諧音相近的西班牙文「Chifa」，亦成為秘魯中餐館的代名詞。