大西洋環流系統料將崩潰　專家：海平面上升威脅沿海地區

據CNN等外媒披露，一項最新研究顯示，大西洋經向翻轉環流（AMOC）系統減弱，導致美國東北部沿海地區洪水事件顯著增加，科學家警告這個被稱為海洋「傳送帶」的系統可能在2030年代就會崩潰。
根據5月16日發表在美國科學促進會的研究指出，2005年至2022年間，美國東北沿海高達50%的洪水事件都與AMOC減弱有關。研究發現，這種減弱效應導致該地區每年增加多達八天的洪水情況。
水體密度降低會佔據更多空間
美國國家海洋暨大氣總署科學家張立平（Liping Zhang）表示，雖然AMOC影響該地區海平面上升的概念並非新發現，但這項研究首次證實它對洪水頻率有顯著影響。
倫敦大學學院海洋與氣候科學教授索納利（David Thornally）解釋AMOC影響海平面上升的兩個主要原因。他指出，當AMOC減弱時，水體密度降低會佔據更多空間，加速海平面上升；同時，較弱的AMOC也會影響墨西哥灣流，導致水流回流到沿海陸架，進一步加劇沿岸海平面上升。
「科學界對此仍未有定論」
張立平向CNN強調，在氣候變暖的背景下，海平面上升是一個緊迫的社會議題，亟需更深入的理解。她說：「沿海洪水可能重塑沿海環境，對沿海地區的生命和基礎設施構成威脅。」
愛爾蘭梅努斯大學的海洋學家麥卡錫（Gerard McCarthy）認為，這項研究的重要性在於展示，AMOC如何幫助預測該海岸的極端海平面情況。然而，他也指出「科學界對此仍未有定論」，但AMOC崩潰將是一個「高影響事件」，了解其可能影響至關重要。
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