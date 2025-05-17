大西洋環流系統料將崩潰　專家：海平面上升威脅沿海地區

研究顯示大西洋經向翻轉環流（AMOC）系統減弱與洪水頻率有關。（示意圖／PIXABAY）

據CNN等外媒披露，一項最新研究顯示，大西洋經向翻轉環流（AMOC）系統減弱，導致美國東北部沿海地區洪水事件顯著增加，科學家警告這個被稱為海洋「傳送帶」的系統可能在2030年代就會崩潰。

根據5月16日發表在美國科學促進會的研究指出，2005年至2022年間，美國東北沿海高達50%的洪水事件都與AMOC減弱有關。研究發現，這種減弱效應導致該地區每年增加多達八天的洪水情況。

水體密度降低會佔據更多空間

美國國家海洋暨大氣總署科學家張立平（Liping Zhang）表示，雖然AMOC影響該地區海平面上升的概念並非新發現，但這項研究首次證實它對洪水頻率有顯著影響。