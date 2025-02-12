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國際
2025-02-12 15:00:00

大西洋發現史上最大大白鯊　長逾4米重逾1600磅(有片)

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大西洋發現史上最大大白鯊，長逾4米，將被追蹤5年。(IG)

大西洋發現史上最大大白鯊，長逾4米，將被追蹤5年。(IG)

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海洋研究人員發現了大西洋有史以來最大的雄性大白鯊美國海洋生物研究小組「OCEARCH 」於上月17日，在喬治亞州海岸發現一條全球有紀錄來最大條大白鯊，成功捕獲牠之餘，並在進行標記後放生，牠被命名為「Contender」，這星期在佛羅里達海域再發現其身影。

報道指，OCEARCH於上月17日，在喬治亞州海岸發現Contender，他們對Contender捕捉後作近距離觀察，經量度後發現牠身長13.8英尺(4.2 )，體重約1,653(749公斤)，人員形容Contender為「真正的海洋巨人」。OCEARCH當時還對Contender採集了生物樣本，包括泌尿生殖系統樣本，這些樣本將被分析並用於其他研究。研究小組在社交平台表示，Contender 是迄今為止捕獲、標記、釋放的最大的雄性大白鯊，目前正在西北大西洋大白鯊族群中進行研究。

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OCEARCH對Contender捕捉後作近距離觀察。(IG) 經量度後發現牠身長13.8英尺(4.2 米)。(IG) OCEARCH當時還對Contender採集了生物樣本。(IG)

Contender被標記以來已游320公里

報道指，OCEARCH的標記將追蹤 Contender活動長達5年，並且可以在網上查看他的活動，以及被 OCEARCH 標記的其他鯊魚的活動，以了解它的遷徙模式。Contender以為 OSEARCH 的研究任務提供船隻的「Contender Boats」公司命名。Contender自上個月被標記以來，他已經游了約199英里(320公里)。上星期出現在佛羅里達海域。

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