大西洋發現史上最大大白鯊　長逾4米重逾1600磅(有片)

海洋研究人員發現了大西洋有史以來最大的雄性大白鯊。美國海洋生物研究小組「OCEARCH 」於上月17日，在喬治亞州海岸發現一條全球有紀錄來最大條大白鯊，成功捕獲牠之餘，並在進行標記後放生，牠被命名為「Contender」，這星期在佛羅里達海域再發現其身影。

報道指，OCEARCH於上月17日，在喬治亞州海岸發現Contender，他們對Contender捕捉後作近距離觀察，經量度後發現牠身長13.8英尺(4.2 米)，體重約1,653磅(約749公斤)，人員形容Contender為「真正的海洋巨人」。OCEARCH當時還對Contender採集了生物樣本，包括泌尿生殖系統樣本，這些樣本將被分析並用於其他研究。研究小組在社交平台表示，Contender 是迄今為止捕獲、標記、釋放的最大的雄性大白鯊，目前正在西北大西洋大白鯊族群中進行研究。