大谷翔平結婚｜網民揚言請「失戀假」療傷　大批女球迷爭認做「老婆」

日本時間2月29日，29歲的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在自己的IG上宣布與日本女性結婚的消息，迅速成為X平台上的熱門話題，女球迷一片哀嚎，網上出現「大谷LOSS」現象，還有人表示已無心上班。 棒球明星大谷翔平除了高超的球技令人折服之外，他帥氣的外表和親民的個性也為他收割了大批女性粉絲。29日他突然在IG宣布結婚喜訊，網上立刻出現了大量女性粉絲崩潰的發文，「我需要休失戀假」、「因為大谷LOSS，無法上班」、「往後的日子生無可戀啊」。

「不要再羨慕大谷的老婆了」 一名搞笑藝人Nezutoshi也發文表示自己的老婆相當崩潰，不但太震驚到睡不着，還用哀傷的表情看着他說「還是面對現實吧」，令他哭笑不得。 另外，一名網友的留言在X上被推爆。他向大谷翔平的經典名言致敬，要大家「不要再羨慕大谷的老婆了」（大谷の嫁に憧れるのをやめましょう）。大谷翔平在2023WBC帶領日本隊打下世界冠軍，在對上美國隊時，他曾向全隊喊話，要大家放下對大聯盟的仰慕（憧れるのをやめましょう），打敗美國隊。