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國際
2024-10-16 19:06:05

大象發狂撞人 猛撞圖翻轉私家車 用象鼻捲起村民拋擲(有片)

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大象多次猛撞私家車，試圖將其掀翻，又搗亂路邊攤檔，場面嚇人。(互聯網)

大象多次猛撞私家車，試圖將其掀翻，又搗亂路邊攤檔，場面嚇人。(互聯網)

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印度比哈爾邦(Bihar‎)一條村落早前舉行十勝節(Dussehra)慶祝巡遊時，隊伍中一頭大象突然發狂，四處亂跑、衝撞人群，又多次猛撞試圖掀翻私家車，最終一名村民被大象用象鼻捲起，拋擲死亡，另有多車h毀爛，2名警員受傷。

印度媒體報道，事發於本月12日十勝節，遊行開始時，這頭大象看來平靜、沒有異樣，未料隊伍行至市場附近時，大象突然發狂、到處衝撞，坐在背上的村民控制不了牠，民眾嚇得四散逃跑，現場一片混亂。

目擊者：大象壓扁私家車

現場片段可見，大象用象鼻試圖掀翻一輛白色私家車，車子砰一聲落地，大象再多次用鼻子猛撞車頭，試圖將車子翻轉，這樣被猛攻，車頭蓋掀起損毀。報道引述目擊者指，大象用身體重重地壓扁一輛白色汽車，導致車身嚴重損毀。

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大象失控狂奔。(互聯網) 大象攻擊一輛私家車，試圖將其翻轉。(互聯網) 大象猛撞私家車，試圖將其翻轉。(互聯網) 大象猛撞私家車，試圖將其翻轉，車頭損毀。(互聯網) 大象再次猛撞私家車，試圖將其翻轉。(互聯網) 大象再次猛撞私家車，試圖將其翻轉。(互聯網) 私家車被大象翻起。(互聯網) 大象再撞私家車。(互聯網) 大象再撞私家車。(互聯網)

最終如何收服大象？

警方接報後迅速到場，但一時間未能控制大象，2名警員受傷。報道指，事發時一名村民正在放牧水牛，被大象用象鼻捲起拋擲，最終墮地傷重死亡。

更戲劇性的是，當時飼養員和3名小童騎在象背上，大象四處亂跑破壞，把他們嚇得緊緊抓住繩子、伏在象背上，直至4小時後才獲救。結果，大象翌日才被制服，被綁在樹幹上。

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