大象發狂撞人 猛撞圖翻轉私家車 用象鼻捲起村民拋擲(有片)

大象多次猛撞私家車，試圖將其掀翻，又搗亂路邊攤檔，場面嚇人。(互聯網)

印度比哈爾邦(Bihar‎)一條村落早前舉行十勝節(Dussehra)慶祝巡遊時，隊伍中一頭大象突然發狂，四處亂跑、衝撞人群，又多次猛撞試圖掀翻私家車，最終一名村民被大象用象鼻捲起，拋擲死亡，另有多車h毀爛，2名警員受傷。

印度媒體報道，事發於本月12日十勝節，遊行開始時，這頭大象看來平靜、沒有異樣，未料隊伍行至市場附近時，大象突然發狂、到處衝撞，坐在背上的村民控制不了牠，民眾嚇得四散逃跑，現場一片混亂。

目擊者：大象壓扁私家車

現場片段可見，大象用象鼻試圖掀翻一輛白色私家車，車子砰一聲落地，大象再多次用鼻子猛撞車頭，試圖將車子翻轉，這樣被猛攻，車頭蓋掀起損毀。報道引述目擊者指，大象用身體重重地壓扁一輛白色汽車，導致車身嚴重損毀。