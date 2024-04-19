大象逃脫車陣穿插　馬戲團帶同伴接回(有片)

美國蒙大拿州竟然有大象馬路穿插，引起一陣騷動，其後大象安全被馬戲班接回。蒙大拿州周二(16日)在有民眾目擊一頭大象闖入馬路車陣，又走入超市停車場，再到民宅旁邊吃草。
綜合報道，事發於周二在蒙大拿州西部城鎮Butte，原來這隻大象名叫Viola，是從當地喬登世界馬戲團(Jordan World Circus)脫逃出來。當時飼養員正在為Viola洗澡，牠突然卻被外面馬路傳來尖銳的喇叭聲嚇到，這頭濕漉漉的龐然大物頓時被嚇得衝破柵欄向街上跑去。網上影片顯示，Viola失控在車陣中狂奔，瞬間街道變成野生動物園，許多駕駛及路人驚呼連連，簡直不敢相信自己的眼睛，紛紛拿起手機拍下。
馬戲團帶同大象同伴接回
據馬戲團人員表示，Viola大概跑了半個街區，似乎是跑累了，就進入一間超市的停車場，馴獸師緊緊跟隨著牠，後來Viola又走到民宅旁吃草，吃到一半還就地解放，留下「紀念品」。馬戲團隨即開來載有另一隻大象同伴的大卡車，Viola便乖乖上車，結束全程10分鐘的大象驚魂記。馬戲團表示，在之後兩場演出中，Viola照常登場，無受到脫逃事件影響，也沒有受傷。不過，馬戲團的動物表演、飼養與訓練動物方式一直遭人詬病，被批評涉虐待動物，但至今仍不乏動物表演。
An elephant escaped the confines of a traveling circus and roamed the streets of Butte, Montana, on Tuesday before it was recaptured without incident. https://t.co/Xv1cdXqyZz pic.twitter.com/HT2pVoVmRn— NBC News (@NBCNews) April 17, 2024