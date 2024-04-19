大象逃脫車陣穿插　馬戲團帶同伴接回(有片)

美國蒙大拿州竟然有大象馬路穿插，引起一陣騷動，其後大象安全被馬戲班接回。蒙大拿州周二(16日)在有民眾目擊一頭大象闖入馬路車陣，又走入超市停車場，再到民宅旁邊吃草。

綜合報道，事發於周二在蒙大拿州西部城鎮Butte，原來這隻大象名叫Viola，是從當地喬登世界馬戲團(Jordan World Circus)脫逃出來。當時飼養員正在為Viola洗澡，牠突然卻被外面馬路傳來尖銳的喇叭聲嚇到，這頭濕漉漉的龐然大物頓時被嚇得衝破柵欄向街上跑去。網上影片顯示，Viola失控在車陣中狂奔，瞬間街道變成野生動物園，許多駕駛及路人驚呼連連，簡直不敢相信自己的眼睛，紛紛拿起手機拍下。