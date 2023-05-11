大選慘敗迫下台 婚姻又觸礁 芬蘭總理馬林與相戀19年丈夫離婚

芬蘭美女總理馬林(Sanna Marin)，2019年以34歲之齡成為全球最年輕總理，一度成為國際焦點，惟去年被爆在狂野派對中喝酒熱舞，放浪表現惹議。因減輕國債及打擊通脹等施政不力，馬林領導的社會民主黨於上月初大選中落敗致未能連任，周三又投下震撼彈，宣布與結婚3年的丈夫賴科寧(Markus Raikkonen)離婚。
38歲的馬林與賴科寧各自在IG宣布：「我們正一起申請離婚，並為19年的相伴和最珍愛的女兒感到欣喜。我們會繼續做彼此最好的朋友，會繼續維持一個家庭，花時間相處和陪伴彼此。」賴科寧曾是職業足球員，最近加入風險投資公司工作，他與馬林相戀19年，2020年新冠疫情期間低調結婚，育有一名5歲女兒。
挽救經濟不力 致大選慘輸
馬林所屬的社民黨在2019年大選中勝出，讓她躍登為全球最年輕總理，當時被追捧為千禧世代的新晉國家領袖榜樣。她雖受國外輿論推崇，施政在國內卻評價兩極。民眾普遍肯定她的抗疫政策，並堅持對抗俄羅斯入侵烏克蘭以及推動芬蘭申請加入北約，但反對派不滿她執政期間讓國債急增、通脹加劇。馬林支持度下滑，連帶社民黨在上月大選失利，200席國會中僅得43席，淪為第三大黨，未能籌組聯合政府，她亦連任失敗。
活躍社交圈 我行我素招負評
馬林任總理後仍活躍於社交圈，與社會名人稔熟，常在IG分享生活點滴，不少人大讚她親民貼地，惟部分行徑卻招來負評。前年疫情期間，她跟確診者接觸後，因把手機留在家而沒接到須留家隔離通知，如常外出與友人到夜店消遣，輿論狠批她違反防疫規定，且粗心大意，她迫於道歉撲火。
去年一段她參加狂野派對，與友人喝酒熱舞的片段流出，令外界譁然，有指她狂野放任，與國家領袖形象不符。隨後兩名半裸女子在她官邸接吻照片流出，她也就事件致歉。