大選慘敗迫下台 婚姻又觸礁 芬蘭總理馬林與相戀19年丈夫離婚

芬蘭美女總理馬林(Sanna Marin)，2019年以34歲之齡成為全球最年輕總理，一度成為國際焦點，惟去年被爆在狂野派對中喝酒熱舞，放浪表現惹議。因減輕國債及打擊通脹等施政不力，馬林領導的社會民主黨於上月初大選中落敗致未能連任，周三又投下震撼彈，宣布與結婚3年的丈夫賴科寧(Markus Raikkonen)離婚。

38歲的馬林與賴科寧各自在IG宣布：「我們正一起申請離婚，並為19年的相伴和最珍愛的女兒感到欣喜。我們會繼續做彼此最好的朋友，會繼續維持一個家庭，花時間相處和陪伴彼此。」賴科寧曾是職業足球員，最近加入風險投資公司工作，他與馬林相戀19年，2020年新冠疫情期間低調結婚，育有一名5歲女兒。