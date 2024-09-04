大量中國製香煙湧現日本海岸　疑有貨櫃墮海導致(有片)

日本傳媒報道，從今年7月下旬開始，日本長崎、熊本、鹿兒島等縣市的海岸線，不斷有中國製造、未拆封的全新香煙被潮水沖上岸。有專家懷疑有貨櫃在貨輪航行途中墮海造成。由於有造成海洋污染的風險，日本各地方政府和警察、海上保安部正持續展開海岸線清理工作。

綜合日本《讀賣新聞》等媒體報道，從今年7月起，就有大量金、紅、藍、綠、白等各色的中國製香煙被衝上海岸，最新在鹿兒島縣薩摩川內市甑島、枕崎市、南大隅町等地海岸被發現，隨後在熊本縣天草地區、長崎縣島原半島以及靠近南韓的對馬市都有發現，南北橫跨距離達350公里。雖然這些香煙沒有拆封，但由於受到海水浸泡，外觀變形並散發出難聞的刺鼻異味，對沿岸居民造成影響。