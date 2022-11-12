大量冒充帳戶湧現　有人自稱「耶穌」　Twitter暫停藍剔收費計劃

社交網站Twitter早前推出每月收費7.99美元獲藍剔計劃，被批評指無助處理虛假賬戶問題，結果一如外界所料，有大量冒充名人或各大公司的帳戶湧現，Twitter隨即將推出僅1個星期的付費藍剔認證計劃暫停。

全球首富馬斯克收購Twitter後推出藍剔(Twitter Blue)收費計劃，任何帳號只要每月繳費7.99美元就可以獲得以往用於認證知名人士，或記者等身份的藍色剔號，期望留住廣告商的同時，幫忙增加公司收入。但新措施落實後，隨即有大量冒充名人或各大公司的帳戶湧現，包括馬斯克旗下電動車品牌特斯拉(Tesla)和太空探索科技公司(SpaceX)、電玩遊戲平台「機器磚塊」(Roblox)、雀巢公司(Nestle)和洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，甚至有戲稱自己是「耶穌基督」的帳號都獲認證，更聲稱自己在Twitter已14年，感謝馬斯克讓他獲得認證。