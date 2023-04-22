大錯特錯｜美中學比賽要師生隔膠板「互舔」　引發家長不滿(有片)

美國華盛頓州一間中學爆出爭議事件，當地一間中學Desert Hills Middle School日前舉辦一場遊戲競賽，要師生隔著透明膠板舔上面的棉花糖霜，家長們看見孩子錄下的影片，全都不敢置信紛紛批評太不合適，不明白為何會發生這種事情。

網上影片顯示，多名師生及工作人員在體育館內奔跑，分別輪流走到一塊大型膠板前舔食棉花糖霜，同時可看到對面的另一人亦在舔食。現場傳來此起彼落的尖叫聲，現場人士不時大叫傳來「天呀」、「好噁心」、「我想嘔」、「真是大錯特錯」，最令人意外的是，校長在一旁大笑，還拿出手機拍攝。