大錯特錯｜美中學比賽要師生隔膠板「互舔」　引發家長不滿(有片)

美國華盛頓州一間中學爆出爭議事件，當地一間中學Desert Hills Middle School日前舉辦一場遊戲競賽，要師生隔著透明膠板舔上面的棉花糖霜，家長們看見孩子錄下的影片，全都不敢置信紛紛批評太不合適，不明白為何會發生這種事情。
網上影片顯示，多名師生及工作人員在體育館內奔跑，分別輪流走到一塊大型膠板前舔食棉花糖霜，同時可看到對面的另一人亦在舔食。現場傳來此起彼落的尖叫聲，現場人士不時大叫傳來「天呀」、「好噁心」、「我想嘔」、「真是大錯特錯」，最令人意外的是，校長在一旁大笑，還拿出手機拍攝。
家長批校長似乎好享受 校長發信致歉
報道指，涉事中學位於Kennewick。多名家長事後批評這種遊戲，不明白校方竟然批准這種比賽，更有指學生在報名後才被告知比賽內容，令家長質疑「如果是無惡意的比賽，為何校方不預早說明比賽內容。另有家長直斥校長的行為令人失望「他似乎完全享受這場比賽，而非保護我們的孩子去阻止。」更有家長指已去信學校要求解釋。
該中學表示，這個比賽是校方春假前募款活動的一部分，校長Casey Gant已就事件發信家長致歉。學區負責人Dr Traci Pierce坦言這個動非常不合適，相關官員正在深入調查，並且將會採取恰當行動解決問題。
Desert Hills Middle School, Utah held prior to spring break an annual event involving a fundraiser and staff versus student competitions.— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) April 18, 2023
One competition included a race to lick marshmallow crème from plexiglass.
These people are teaching your kids. pic.twitter.com/FraB7VbmAZ