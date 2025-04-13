大阪世博正式開放 「他媽哥池」電子雞火速售罄黃牛炒貴4倍(多圖)

日本大阪世博會周日(13日)正式開放給公眾參觀，雖然有場館仍未完工，但仍吸引不少日本民眾和遊客在首天前往，大阪世博周邊商品更是熱賣。乘著復古風潮，1996年推出的Tamagotchi(他媽哥池)電子雞再受追捧，大阪世博推出的限定版在開幕後火速售罄，在網上有人以原價5,500日圓(約297港元)的4.5倍放售，標價2.5萬日圓(約1,400港元)，普遍以1.4萬至2萬日圓(約756至至1,080港元)轉售。

大阪世博｜吉祥物公仔售價逾23萬港元半小時搶光

大阪世博展期由4月13日至10月13日，會場周日上午9時開門後，官方商店已排長龍，吉祥物Myaku-Myaku一款公仔售價雖高達440萬日圓(約23.7萬港元)，在9時30分已售清。園內商店亦在開售僅一個多小時後，便宣布「他媽哥池」電子雞售罄，相信有人搶購轉賣。供應商稱，將會補貨，稍後公布日期。報道指，另有一些商品在15分鐘內便銷售一空。

大阪世博版他媽哥池電子雞遭炒賣引起網民不滿，留言稱「應該要建立一套制度，對支持轉售的二手網站施以嚴厲的懲罰」、「付了高額的入場費並在雨中排隊等候入場，結果卻沒買到」、「看起來不僅有很多外國遊客，而且有很多日本遊客」、「受歡迎是好事，但我認為建立一個系統讓產品到達真正需要它們的人手中也很重要」。