大阪世博爆蚊蟲危機官方急商對策　搖蚊肆虐超密集（有片）

日本大阪世博驚爆蚊蟲危機，不少參觀民眾近日反映，大阪世博會場出現大量蚊蟲，尤其是以「搖蚊（ユスリカ）」為主，大阪市長橫山英幸21日表示，已與主辦單位展開協調，積極研究有效對策。
搖蚊集中在會場內的水域區附近
《日本新聞網》（NNN）報道，橫山英幸指出，「這個問題早前在SNS上就已經被提及，市府方面也一直與協會保持聯繫。我已經指示市府技術人員積極投入，檢討更加有效率與效果的應對方式。」
報道指出，目前搖蚊集中在會場內的水域區「Water Plaza」附近，並延伸至大屋頂環與各主題館周邊。根據大阪世博會表示，為防止搖蚊繁殖，已在植栽區域噴灑泡沫劑，同時向館內店家與設施，發放殺蟲劑及滅蚊燈等設備。
大阪府知事：已向防蟲企業請求支援
大阪府知事吉村洋文21日透露，已向簽有合作協定的企業「アース製藥（Earth製薬）」請求支援，他表示，該企業在防蟲方面累積豐富經驗，「我們希望能充分運用其專業知識，採取一切可行措施應對這次問題。」
與此同時，橫山英幸指出，目前府、市、協會與民間企業，正在合作推進防治計畫，「由於現場已有大量蚊蟲，我們會儘速啟動對策，確保世博會場環境整潔與舒適。」
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