大阪世博爆蚊蟲危機官方急商對策　搖蚊肆虐超密集（有片）

日本大阪世博驚爆蚊蟲危機，不少參觀民眾近日反映，大阪世博會場出現大量蚊蟲，尤其是以「搖蚊（ユスリカ）」為主，大阪市長橫山英幸21日表示，已與主辦單位展開協調，積極研究有效對策。

搖蚊集中在會場內的水域區附近

《日本新聞網》（NNN）報道，橫山英幸指出，「這個問題早前在SNS上就已經被提及，市府方面也一直與協會保持聯繫。我已經指示市府技術人員積極投入，檢討更加有效率與效果的應對方式。」

報道指出，目前搖蚊集中在會場內的水域區「Water Plaza」附近，並延伸至大屋頂環與各主題館周邊。根據大阪世博會表示，為防止搖蚊繁殖，已在植栽區域噴灑泡沫劑，同時向館內店家與設施，發放殺蟲劑及滅蚊燈等設備。