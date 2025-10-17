大阪世博穿梭巴士揭三分一不合規　外包中國製造多次發生意外

日本大阪關西世界博覽會在周一（13日）結束，不過日本傳媒就揭發，由當地一間公司提供，作為連接世博會場與日本各地的電動穿梭巴士，並非由日本製造，而是在中國進口，並且屢次發生轉向問題等意外。日本國土交通省對相關公司的317部巴士進行檢驗後，證實有113不合格。

日本媒體在本周初爆出，向世博會場提供電動巴士的「EV Motors Japan」，其實相關的巴士是在中國製造，並由該公司進口。由於在世博會期間，相關巴士出現不少故障及意外，當中包括車輛轉向不受控制，喇叭在開車時持續發出響聲，還有煞車系統有問題等，令日本國土交通省下令進行檢查。根據國土交通省在今日（17日）公布，部份車輛在煞車系統有部件脫落問題，車門的膠邊亦有脫落等，認為有關車輛不符合安全標準。當中317架檢驗的巴士，有113架，即超過三分一不合規格。