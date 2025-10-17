大阪世博穿梭巴士揭三分一不合規　外包中國製造多次發生意外

日本大阪關西世界博覽會在周一（13日）結束，不過日本傳媒就揭發，由當地一間公司提供，作為連接世博會場與日本各地的電動穿梭巴士，並非由日本製造，而是在中國進口，並且屢次發生轉向問題等意外。日本國土交通省對相關公司的317部巴士進行檢驗後，證實有113不合格。
日本媒體在本周初爆出，向世博會場提供電動巴士的「EV Motors Japan」，其實相關的巴士是在中國製造，並由該公司進口。由於在世博會期間，相關巴士出現不少故障及意外，當中包括車輛轉向不受控制，喇叭在開車時持續發出響聲，還有煞車系統有問題等，令日本國土交通省下令進行檢查。根據國土交通省在今日（17日）公布，部份車輛在煞車系統有部件脫落問題，車門的膠邊亦有脫落等，認為有關車輛不符合安全標準。當中317架檢驗的巴士，有113架，即超過三分一不合規格。
日本國土交通大臣中野洋昌在記者會上表示，要求EV Motors Japan提出改善方案以避免同樣事件再發生，同時國土交通省會密切關注公司有否採取安全措施，並在需要時間採取行動。據日本媒體報道，EV Motors Japan不單是為世博會提供電動巴士，也向包括縣政府以及學校提供巴士，亦有發生過各種意外及品質的問題。
不用驗車就獲得補貼
根據報道，日本環境省主導，經濟產業省及國土交通省參與的一項名為「商用車電動化推進項目」，為引入電動巴士提供補貼，當中以同級柴油車價格的三分之二或電動巴士本身價格的四分之一作補貼，並以車輛的耗油量作考量，然而有關車輛毋須進行檢查，就可以獲得補助。令有關車廠從中獲得巨額補貼。據日本媒體指，EV Motors Japan的工場其實並非組裝有關的巴士，而只是為一些細節，如下車的按鈕、目的地的顯示器以及錢箱的安裝。車輛實際是由3間中國公司威馳騰汽車、南京恒天領悅汽車以及愛中和汽車生產。