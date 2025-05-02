大阪世博英國館連環「關公事件」　267蚊個下午茶用紙杯大使英文拍片火上加油

日本大阪世界博覽會的英國館內，提供的下午茶在日本網上引發爭議。事緣是有網民表示，他們在英國館享用價值5,000日圓（約267.2港元）的一個下午餐套餐，與原來提供的質素不同，英式鬆餅數量亦減少了，而且原本的瓷杯更變成紙杯。英國世博會大使戴維森（Carolyn Davidson）原本在周二（4月29日）發布一段影片，卻因為只有英文而再受批評，結果周四（1日）在社交平台X再發放配日語字幕影片為事件解畫。

根據日本媒體的報道，英國館的豪華下午茶餐，確實在最初是用上瓷杯，而且鬆餅原本是有2個。然而隨着時間推移，在近日網上上傳的圖片，下午茶價格沒有下調，但品質卻明顯變低，當中鬆餅變成只有1個，而且紅茶變成用紙杯盛載，蛋糕也只是一般西餅店似的款式。其中一個網民在X發布的圖片說：「菜單上顯示的，原本是2個鬆餅。但端上來只得1個。」他又指：「英國人雖然有很多時比較粗心大意，不過從工作上的經驗來說，他們是一個很善良的民族。對於外國人的意見，我想要表達得清楚。」