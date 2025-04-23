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國際
2025-04-23 14:45:16

大阪世博鐵路列車故障停駛 4000人一度滯留車站 凸顯世博突發事故應變不足

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連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網)

連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網)

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日本大阪地鐵中央線連接關西世博夢洲會場與大阪市中心，周二(22日)晚因為車輛故障，列車停運約1小時造成混亂，約4,000人一度滯留距離會場最近的夢洲站。《每日新聞》指，事件凸顯以人工島當作會場的關西世博，遇到災害或突發狀況時的交通問題。關西世博的營運單位「世博協會」表示，將與大阪地鐵公司共同評估因應交通事故的對策。

關西世博的會場位於大阪市此花區的人工島「夢洲」，大阪地鐵中央線是唯一直通夢洲的鐵路。《讀賣新聞》報道，這是大阪世博本月13日開幕後，中央線首度停駛。

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世博未開放會場容納滯留民眾

事發於周二晚9時半過後，大阪地鐵公司表示，一班開往夢洲的普通列車駛入大阪港站月台時，突然在停車位置約10米前停下，其後該班列車停駛，且被移動到車庫。中央線長田站到夢洲站全線因而停駛，直到晚上10時25分左右復駛。世博協會表示，世博會場晚上10時結束營業，離場民眾與世博工作人員約4,000人，一度滯留夢洲站。

世博協會在9時50分左右接獲通知列車發生事，並在會場內向民眾發出廣播，但未有開放會場讓民眾等待。
 

連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網) 連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網) 連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網) 連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留，民眾排長龍等候網約車或的士。(互聯網) 連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留，民眾排長龍等候網約車或的士。(互聯網) 列車於晚上10時25分左右恢復。(互聯網)

世博：無法立即準備接駁巴士

世博協會的負責人周三在記者會說明事件，稱「當時也受天雨影響，獲悉鐵路停駛時，會場幾乎已沒有遊客」。

關於調度接駁車的安排，負責人解釋「要載運4,000人，必須動用約100輛巴士，無法立即準備。而且要引導為數眾多的滯留民眾到搭車地點，從防止人群踐踩的觀點來看，風險很高」。
 

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