大阪世博鐵路列車故障停駛 4000人一度滯留車站 凸顯世博突發交通事故應變不足

連接關西世博夢洲會場與大阪市中心的鐵路周二晚因列車故障停駛，造成混亂，約4,000人一度滯留夢洲站。(互聯網)

日本大阪地鐵中央線連接關西世博夢洲會場與大阪市中心，周二(22日)晚因為車輛故障，列車停運約1小時造成混亂，約4,000人一度滯留距離會場最近的夢洲站。《每日新聞》指，事件凸顯以人工島當作會場的關西世博，遇到災害或突發狀況時的交通問題。關西世博的營運單位「世博協會」表示，將與大阪地鐵公司共同評估因應交通事故的對策。

關西世博的會場位於大阪市此花區的人工島「夢洲」，大阪地鐵中央線是唯一直通夢洲的鐵路。《讀賣新聞》報道，這是大阪世博本月13日開幕後，中央線首度停駛。