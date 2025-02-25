大阪世博預售欠理想 推多次入場票8折優惠促銷 石破茂籲全國知事炒熱氣氛｜日本旅遊

官網顯示，距離大阪世博開幕還有47天。(互聯網)

石破茂和經濟產業大臣武藤容治等官員在首相官邸與全國知事會會長、宮城縣知事村井嘉浩等知事開會，大阪府知事吉村洋文透過視像與會。武藤容治表示，世博多次入場門票(通期PASS)在開幕日4月13日到5月31日之間，售價將有8折優惠，原價3萬日圓(約1,560港元)，只售2萬4,000日圓(約1,248港元)。而多次入場門票進場的時間，也可從原本規定的11時提前2個小時，9時就可進場。

2025年世界博覽會(大阪關西世博)將於4月13日開幕，日本放送協會(NHK)報道，現階段門票銷情不理想，截至本月21日，預售門票僅約780萬張，約為目標的一半。首相石破茂周二(25日)呼籲全國各知事(地方政府首長)協助炒熱世博氣氛。

此外，為了讓民眾方便購票，將推出世博舉行期間不需進行ID登記的電子票，以及在會場當天可購買的門票。

宮城縣知事：應一早推出優惠

石破茂表示，「世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生(東京以外地區的發展)而言，是絕佳的機會。期待大家好好思考符合每個年齡層、地區的門票銷售方法。」

會後，宮城縣知事村井嘉浩對記者表示，「舉辦世博，如果民眾不能樂在其中的話，確是損失。全國知事會會妥善宣傳世博的好處。」