大阪世博｜地鐵「人臉辨識」3月25日起啟用 加快出入閘時間

《日本雅虎新聞》報道，大阪地鐵公司3月14日公布「人臉辨識」系統資訊，報道指出，由於大阪關西世博會即將開幕，預料將湧入來自全球各地的觀光人潮，若啟用「人臉辨識」系統，可加快進出閘門時間，更加便利。

2025年世界博覽會(大阪關西世博)將在4月13日開幕，料將有大量遊客入場參觀，為疏運大批人潮，大阪地鐵今日（3月14日）宣布，將啟動「人臉辨識」出入閘系統，加速疏散人流速度，這項系統將於3月25日啟用。

報道表示，乘客只要事先透過大阪地鐵官方APP「e METRO」，上傳個人的臉部照片，並綁定電子車票，就能夠靠「人臉辨識」進出車站。該系統每分鐘可讀取50人，因此即使快速行走，也能辨識身分。大阪地鐵強調，操作時不會拍攝或錄影，也不會儲存任何個人資訊。

大阪地鐵強調不會儲存個人資訊

報道指出，目前大阪地鐵134個車站中，有130個車站將導入該系統，設置人臉辨識閘門，至於沒有安裝人臉辨識設備的車站或閘門，乘客仍可使用車票QR Code掃描出入閘。