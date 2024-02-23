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國際
2024-02-23 13:14:09

大阪伊丹機場控制塔錯誤引導航機降落起飛跑道　幾乎釀嚴重意外

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大阪伊丹機場。(網上圖片)

大阪伊丹機場。(網上圖片)

日本媒體報道，大阪伊丹機場在本周初幾乎再發生像上月初，在羽田機場發生的飛機相撞事故，只是在跑道上的飛機及時發現問題提醒控制塔而避免出現嚴重意外。

日本《讀賣新聞》今日（23日）報道，在星期一（19日）的夜晚8時，一架從大阪伊丹機場準備飛往仙台的日本航空JL2215航班，獲機場控制塔指示進入跑道並準備起飛，而之後控制塔又對另一架從那霸機場飛往伊丹機場的JL2088航班，批出降落許可。幸好JL2215的機師聽到了控制塔向JL2088發出的指示，並再通知控制塔指自己已進入跑道等候，控制塔隨即取消了JL2088的降落。

大阪伊丹機場。(網上圖片)

大阪伊丹機場。(網上圖片)

兩機載有470乘客及機組人員

日本國土交通省已獲通報有關事件，不過有關當局認為，JL2088被發出錯誤指示時，與機場仍有10公里以上的距離，未達到當局視為可構成航空事故的「重大事件」。然而根據當局的指引，航空控制員需要在目視確認跑道安全才可以發出降落許可，而今次事件顯然出現了失誤。

據報當時兩個航班，合共載有470人，當中JL2215航班有76名乘客及4名機員，而JL2088航班亦有378名乘客及12名機員。在今年1月2日，一架海上保安廳的運輸機，在錯誤理解控制塔的指示後，走入羽田機場的跑道準備起飛，結果被當時剛降落的日本航空客機撞倒，造成運輸機上的5名機員死亡事件，事故後國土交通省表示要加強機場的安全管理。

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