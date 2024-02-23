大阪伊丹機場控制塔錯誤引導航機降落起飛跑道　幾乎釀嚴重意外

日本媒體報道，大阪伊丹機場在本周初幾乎再發生像上月初，在羽田機場發生的飛機相撞事故，只是在跑道上的飛機及時發現問題提醒控制塔而避免出現嚴重意外。

日本《讀賣新聞》今日（23日）報道，在星期一（19日）的夜晚8時，一架從大阪伊丹機場準備飛往仙台的日本航空JL2215航班，獲機場控制塔指示進入跑道並準備起飛，而之後控制塔又對另一架從那霸機場飛往伊丹機場的JL2088航班，批出降落許可。幸好JL2215的機師聽到了控制塔向JL2088發出的指示，並再通知控制塔指自己已進入跑道等候，控制塔隨即取消了JL2088的降落。