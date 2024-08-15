日本大阪府今日（15日）凌晨發生大規模停電，一度有約24.5萬戶受影響，停電原因仍在調查。

關西電力公司表示，事發在當地時間凌晨4時後，停電的用戶大部分集中在大阪市。經搶修後已恢復供電。當地警方表示，大阪市和守口市至少140個交通燈曾失靈，要由警員指揮交通。從畫面可以看到，大阪部份區域的燈突然全部熄滅，車輛需放慢速度行駛。

京阪電鐵及JR西日本亦受停電影響，京阪本線淀屋橋站至京橋站一度停駛，目前已恢復通車，JR西日本部分列車曾受阻停駛或延誤。有當地居民表示，家中冷氣突然關掉，走到室外才發現停電。亦有便利店漆黑一片，電櫃也關掉，擔心雪藏商品出問題。

