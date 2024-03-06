大阪公司替客戶保管名錶疑私吞變賣 190苦主涉損失19億日圓高檔腕錶

日本大阪一間公司提供替客戶保管高級腕錶並將腕錶出租的服務，今年初突然宣布結業，物主紛紛投訴這間公司未「物歸原主」。日本警方周三(6日)以業務上侵佔、詐騙等嫌疑，通緝公司負責人。 日本放送協會(NHK)報道，涉案公司「TOKEMATCH」提供的服務為保管民眾所持有的勞力士等品牌的高級腕錶，並將這些手錶出租給想使用的人。物主可以根據腕錶的等級每月從公司獲得保管金，租用名錶的民眾，則向公司支付租金。 宣傳「享受全新形式的手錶生活」 涉案公司以「享受全新形式的手錶生活」宣傳口號吸引顧客。根據官網介紹，公司2021年1月開始提供服務並快速擴張，2023年8月保管的手錶達1,500隻。

苦主：手錶被拿到網上拍賣 然而，今年1月31日，經營者突然在官網宣布公司解散，停止服務。隨後，使用服務的腕錶物主相繼反映「拿不回交予保管的腕錶」。警方消息指，東京都、大阪府等13個地區的警方至今共受理超過40宗的投訴，已展開調查。其中，有物主宣稱「拿不回價值數千萬日圓的手錶」，也有人指「交付保管的腕錶被拿到網上拍賣」。

涉案公司被指將勞力士賣給二手店 朝日新聞引述東京警視廳報道，東京都內2月至3月5日已受理27宗受害人投訴，初步了解約70隻、價值約1億日圓(約522萬港元)的腕錶被變賣。