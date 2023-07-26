大阪天神祭攤位產生60噸垃圾 環保餐具助減垃圾量 民眾讚好

日本著名的大阪天神祭，相隔4年重回新冠疫情前規模，吸引大批遊客參與。鑑於過去2天活動可產生約60噸垃圾，今年當地團體共準備1萬6000個環保餐具盼助減量。

日本每日放送(MBS)報道，日本三大祭之一的大阪天神祭活動期間，由於大批觀光客到「屋台」消費因而產生大量垃圾，大阪產業大學副教授花嶋溫子指出，2016年天神祭2天活動就產生約60噸垃圾，其中約4成是飲料容器。

大阪天神祭｜ 垃圾清零大作戰

作為解決對策，就是4年來未曾實施的減量方案，名稱叫做「天神祭垃圾清零大作戰」，主要內容是讓攤商使用可重用的餐具，進而達成垃圾減量目的。

今年的「天神祭垃圾清零大作戰」共準備1萬6000個環保餐具，並派遣義工到販售食物及飲料的攤位，積極呼籲攤商使用環保餐具。

大阪天神祭｜ 餐具清洗後重用

觀光客使用完環保餐具或杯子後，現場義工會引導至特定地點回收。用過的環保餐具被運到大阪府吹田市一處資源回收中心進行清潔，之後就可以繼續在其他祭典或活動被使用。

使用環保餐具的民眾受訪時說，「這項計劃考慮到環保，我認這種環保餐具相當好」。也有民眾認為，環保餐具對帶著小孩的人來說很好，小孩吃東西很方便。

大阪天神祭｜防人踩人慘劇

另外，為避免2022年發生在南韓梨泰院的萬聖節人踩人悲劇，今年天神祭特別將攤位數減少到1000個左右，相較4年前減少約400個。