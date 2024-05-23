大阪女大學生遭無業男友亂刀刺斃 身中50多刀 疑兇潛逃2日缺錢自首

日本大阪府發生駭人兇殺案，一名19歲女大學生在公寓單位內遭無業男友亂刀刺斃，男友兩天後於本月18日致電警方自首才揭發命案。男友當場被捕，驗屍結果顯示，死者身上有50多處刀傷，死因是頸部多處遭刺傷致大量失血，其中腹部傷口深及肝臟，推斷疑兇有強烈殺人意圖。據報，死者生前曾向友人透露受感情困擾，疑兇則供稱向女友隱瞞借貸數百萬日圓一事。

疑兇身藏字條 說明「殺了女友」

日媒報道，19歲死者渡邊華蓮於大阪府枚方市就讀大學二年級，其26歲無業男友西光勝居於兵庫縣明石市。西光勝本月18日在大阪市中心一間酒店報警自首，說「我殺了人」、「沒錢付房租」等。警員到場，發現西光身上帶著多張手寫字條，寫著「我殺了渡邊」等內容，身上另藏著渡邊的手機及她公寓住所的鎖匙。