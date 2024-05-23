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國際
2024-05-23 17:24:55

大阪女大學生遭無業男友亂刀刺斃 身中50多刀 疑兇潛逃2日缺錢自首

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19歲死者渡邊華蓮。(互聯網)

19歲死者渡邊華蓮。(互聯網)

日本大阪府發生駭人兇殺案，一名19歲女大學生在公寓單位內遭無業男友亂刀刺斃，男友兩天後於本月18日致電警方自首才揭發命案。男友當場被捕，驗屍結果顯示，死者身上有50多處刀傷，死因是頸部多處遭刺傷致大量失血，其中腹部傷口深及肝臟，推斷疑兇有強烈殺人意圖。據報，死者生前曾向友人透露受感情困擾，疑兇則供稱向女友隱瞞借貸數百萬日圓一事。

疑兇身藏字條 說明「殺了女友」

日媒報道，19歲死者渡邊華蓮於大阪府枚方市就讀大學二年級，其26歲無業男友西光勝居於兵庫縣明石市。西光勝本月18日在大阪市中心一間酒店報警自首，說「我殺了人」、「沒錢付房租」等。警員到場，發現西光身上帶著多張手寫字條，寫著「我殺了渡邊」等內容，身上另藏著渡邊的手機及她公寓住所的鎖匙。

警方其後在渡邊所住的公寓發現其遺體，遺體附近有一把染血廚房刀，推斷死亡時間是兩天前，即本月16日，西光在當天入住大阪市的酒店，一直匿藏。

西光勝自首後被捕。(互聯網) 警員在死者渡邊華蓮的公寓住所搜證。(互聯網) 渡邊華蓮在大阪府枚方市就讀大學二年級。(互聯網) 渡邊華蓮遭無業男亂刀刺斃。(互聯網) 西光勝中學時照片。(互聯網)

驗屍報告：疑兇殺人意圖強烈

驗屍結果顯示，死者傷勢集中在頸部，加上反抗時造成的割傷，共有50多處刀傷，頸部和腹部重傷造成失血過多致命，其中腹部傷口深至肝臟，足見兇手殺人意圖強烈。

死者生前透露擔憂

警方指，西光供稱他在公寓殺害渡邊後鎖門離開，根據手機對話紀錄，推測兩人是交往中的男女關係，案發前沒有爭執。但西光供稱他對渡邊隱瞞自己向消費者金融公司借貸數百萬日圓的事，警方認為犯案動機可能與借貸有關，將繼續調查。渡邊友人則指，案發前渡邊曾對身邊的人透露對感情事擔憂，也曾報警求助，但警方沒認真處理。

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