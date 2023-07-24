大阪往機場列車 男子刀刺乘客3傷 事發臨空城站outlet多遊客

日本大阪府昨日一班開往關西機場的列車驚傳刺人案，造成3人受傷。列車前往遊客常逛outlet的臨空城站途中，一名男子向乘客揮刀，當時車廂內有外國遊客，有人臉、頸被刺，幸無生命危險。疑犯一度手持雙刀與警員對峙，最終被五、六人制服就擒。37歲疑犯供稱與其中一名乘客起爭執，並拿出利刀襲擊對方，警方以涉嫌企圖謀殺罪名拘捕他。

事發在早上約10時30分，列車從大阪京橋站開往關西機場，臨空城站車站職員報案稱，有一名男子臉被刀刺傷。警方消息指，一名23歲男子臉和頸中刀，另一名72歲男乘客介入阻止，而一名24歲鐵路職員從車尾奔向他們，亦同告受傷。3人均屬輕傷送院。警員封鎖月台與疑兇對峙，將疑兇逼退到月台欄杆一角，他一度向警員擺出攻擊姿勢，最終坐在地上投降。目擊者稱，五、六人湧上將他按在地面。