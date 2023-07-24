大阪往機場列車 男子刀刺乘客3傷 事發臨空城站outlet多遊客

日本大阪府昨日一班開往關西機場的列車驚傳刺人案，造成3人受傷。列車前往遊客常逛outlet的臨空城站途中，一名男子向乘客揮刀，當時車廂內有外國遊客，有人臉、頸被刺，幸無生命危險。疑犯一度手持雙刀與警員對峙，最終被五、六人制服就擒。37歲疑犯供稱與其中一名乘客起爭執，並拿出利刀襲擊對方，警方以涉嫌企圖謀殺罪名拘捕他。
事發在早上約10時30分，列車從大阪京橋站開往關西機場，臨空城站車站職員報案稱，有一名男子臉被刀刺傷。警方消息指，一名23歲男子臉和頸中刀，另一名72歲男乘客介入阻止，而一名24歲鐵路職員從車尾奔向他們，亦同告受傷。3人均屬輕傷送院。警員封鎖月台與疑兇對峙，將疑兇逼退到月台欄杆一角，他一度向警員擺出攻擊姿勢，最終坐在地上投降。目擊者稱，五、六人湧上將他按在地面。
疑兇與乘客起爭執動刀 車廂內有外國遊客
疑犯名叫清水和也，警員從他身上檢獲3把刀，片段可見警員舉槍叫他投降時，清水雙手均持有刀子，然後突然坐下來，警員用棍揮走其手上利刀。據悉清水向警員稱因與一名乘客吵起來才揮刀。有乘客稱自己在第一節車廂，抵達臨空城站約一分鐘前，約20至30名乘客，包括外國人，從第二節車廂湧到他所在車廂。另有人說，「一名女子尖叫著跑到(我所在的)車卡，並有逾10人跑過來」，「大家都很困惑，因為聽到女子呼喊『我被刺了』。」
當火車到站時，據報乘客爭相逃出列車，有很多人在樓梯跌倒，情況混亂。另一目擊者則描述刀手在臨空站下車後的情況，「他看來很平靜，沒甚麼暴力舉動，只是拿著刀搖搖晃晃，他雙手都拿著刀」，車站職員連番呼喊，「但他也沒有太大反應」。另有人說︰「(刀手)發出奇怪的尖叫聲」。受事件影響，往來關西機場區間列車一度停駛，約一小時後恢復。