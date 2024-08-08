大阪心齋橋劫案｜中國男搶值300萬名錶機場落網 遭捅男店員不治(有片)

日本大阪心齋橋商店街，周三(7日)下午發生劫案，一名高級鐘錶店的男店員遭犯人刺傷腹部送院治療，昏迷不醒，至晚上不治。報道指疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員，消息指他當時正試圖買機票。其後，警方將控罪改為搶劫及謀殺，並繼續調查事件。

男店員阻止時被刺傷腹部 昏迷不醒情況危殆 現場是大阪南區熱門旅遊地點心齋橋商店街一間鐘表行「tokioka」，警方於當地時間周三下午1時43分接獲通報，稱一名男子持利器進入表行企圖行劫，刺傷一名30多歲男店員腹部，奪走一隻高價手錶後逃去，同事隨即報警求助，大批警員到場調查，並拉起封鎖線。