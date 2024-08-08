大阪心齋橋劫案｜中國男搶值300萬名錶機場落網 遭捅男店員不治(有片)

日本大阪心齋橋商店街，周三(7日)下午發生劫案，一名高級鐘錶店的男店員遭犯人刺傷腹部送院治療，昏迷不醒，至晚上不治。報道指疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員，消息指他當時正試圖買機票。其後，警方將控罪改為搶劫及謀殺，並繼續調查事件。
27歲的中國大漢后馭波，在大阪的珠寶店看上了一塊價值6300萬日元的百達翡麗表— 縱橫日本 (@zonghengjp) August 7, 2024
隨後他拿刀抵住了女店員，讓對方交出了表
此時一名男店員上前阻攔，后先生哪受得了這個氣，反手一刀扎在對方腹部，男店員送醫後不治身亡
后先生摘下假髮，一路跑到了關西機場準備回國，誰知不幸被日本警察發現，失手就擒 pic.twitter.com/xPaSkeHdxo
昨天大阪心斋桥商店街发生抢劫杀人案，中国籍嫌犯后馭波抢走价值6300万日元的百达翡丽手表，一名店员被杀害。嫌犯坐南海电车跑去关西机场，在机场被捕。视频有警察抓捕嫌犯瞬间的画面—— pic.twitter.com/eUuxPTbT4v— 社長劉洋-Osakaのタニマチ (@xadr666) August 8, 2024
男店員阻止時被刺傷腹部 昏迷不醒情況危殆
現場是大阪南區熱門旅遊地點心齋橋商店街一間鐘表行「tokioka」，警方於當地時間周三下午1時43分接獲通報，稱一名男子持利器進入表行企圖行劫，刺傷一名30多歲男店員腹部，奪走一隻高價手錶後逃去，同事隨即報警求助，大批警員到場調查，並拉起封鎖線。
警方透露疑犯疑為為講中文的外籍人士。他穿著白T恤、短褲、身材壯碩，頭髮全剃光，戴口罩。他走進鐘錶行後，向女店員表示要看手錶。女店員拿出商品後，他突然持利刀威脅奪走手錶，及後一名男職員企圖阻止時被刺傷腹部，疑犯奪走手錶後逃逸，他於下午4時30分在關西國際機場被捕。