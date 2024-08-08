熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-08 10:13:27

大阪心齋橋劫案｜中國男搶值300萬名錶機場落網 遭捅男店員不治(有片)

分享：
疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員

疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員

日本大阪心齋橋商店街，周三(7日)下午發生劫案，一名高級鐘錶店的男店員遭犯人刺傷腹部送院治療，昏迷不醒，至晚上不治。報道指疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員，消息指他當時正試圖買機票。其後，警方將控罪改為搶劫及謀殺，並繼續調查事件。

 

 

疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員 疑犯為27歲中國籍男子后馭波，搶走一隻6280萬日元(332萬港元)高價手錶，他及後在關西國際機場被捕，承認用刀店員 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片) 日本大阪心齋橋商店街錶行發生劫案(網上圖片)

男店員阻止時被刺傷腹部 昏迷不醒情況危殆

現場是大阪南區熱門旅遊地點心齋橋商店街一間鐘表行「tokioka」，警方於當地時間周三下午1時43分接獲通報，稱一名男子持利器進入表行企圖行劫，刺傷一名30多歲男店員腹部，奪走一隻高價手錶後逃去，同事隨即報警求助，大批警員到場調查，並拉起封鎖線。

adblk5

警方透露疑犯疑為為講中文的外籍人士。他穿著白T恤、短褲、身材壯碩，頭髮全剃光，戴口罩。他走進鐘錶行後，向女店員表示要看手錶。女店員拿出商品後，他突然持利刀威脅奪走手錶，及後一名男職員企圖阻止時被刺傷腹部，疑犯奪走手錶後逃逸，他於下午4時30分在關西國際機場被捕。