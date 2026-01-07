大阪拉麵店：外國人糾紛九成由中國人引起　雙重定價差1.6倍惹爭議

日本大阪一家拉麵店在社群平台X發文公告，指由於外國人相關的糾紛有九成是中國人引起，考慮今後禁止中國人入店，在網民引起熱烈討論，有人支持，亦有人指出，中國人鬧事的原因是因為不滿拉麵的雙重定價，英文版的售價大約為日文版的1.6倍。

綜合報道，國外不少觀光設施例如印度的泰姬瑪哈陵、埃及的吉薩金字塔、柬埔寨的吳哥窟，都對當地人與外國人實施票價雙軌制。但該拉麵店的爭議在於，看得懂一些漢字的中國人可能因價格與英文版菜單不同報警，以一碗含稅1,130日圓（約56港元）的拉麵為例，英文版菜單售價則是1,900日圓（約94港元），差距約1.6倍。店家就聲稱，外國人的版本的用料會與日本版有分別。有網民認為，與其直接張貼禁止中國人，不如貼滿一些寫有中國敏感字眼的「平安符」，中國人自然不會上門；亦有網民指，「一刀切」禁止一個國籍人士入店似乎太嚴厲，只要禁止不守日本規矩的中國人就好。