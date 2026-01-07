大阪拉麵店：外國人糾紛九成由中國人引起　雙重定價差1.6倍惹爭議

日本大阪一家拉麵店在社群平台X發文公告，指由於外國人相關的糾紛有九成是中國人引起，考慮今後禁止中國人入店，在網民引起熱烈討論，有人支持，亦有人指出，中國人鬧事的原因是因為不滿拉麵的雙重定價，英文版的售價大約為日文版的1.6倍。
綜合報道，國外不少觀光設施例如印度的泰姬瑪哈陵、埃及的吉薩金字塔、柬埔寨的吳哥窟，都對當地人與外國人實施票價雙軌制。但該拉麵店的爭議在於，看得懂一些漢字的中國人可能因價格與英文版菜單不同報警，以一碗含稅1,130日圓（約56港元）的拉麵為例，英文版菜單售價則是1,900日圓（約94港元），差距約1.6倍。店家就聲稱，外國人的版本的用料會與日本版有分別。有網民認為，與其直接張貼禁止中國人，不如貼滿一些寫有中國敏感字眼的「平安符」，中國人自然不會上門；亦有網民指，「一刀切」禁止一個國籍人士入店似乎太嚴厲，只要禁止不守日本規矩的中國人就好。
拉麵店東主新井悠介接受日本媒體訪問時表示，在販賣機上已表明用日語和用非日語點餐，在品質及價值上會有差異。他表示爭議起源於本月4日，一名中國遊客在點選外國人向的拉麵，最初吃的時候沒有覺得問題，在吃完才質疑與原本的不一樣而要求店家退款。新井表示，該中國遊客最初一直態度強硬，直到警察到來後就改變，向店道歉及離開。新井因此表示，將考慮禁止中國人進入。
日本學者建議新招分辦本地人與外國人
對此，日本學者木曾崇認為，今次案例證明以「外國人附加費」形式實行雙重定價注定失敗，店家設定「使用非日文=外國人」，遇到懂得漢字的外國人時，這個方法馬上失效，如果直接開口問「是否為外國人」又會構成歧視，大排長龍的店家這樣做會導致輪候時間更長，以及增加職員負擔。木曾崇推薦他在美國拉斯維加斯學習時看到的方法，當旅遊旺季時，一些熱門餐廳會「提高售價」，不過當地人悄悄出示身分證給職員後，可以取得正常價格的菜單；夏威夷亦有類似案例，只需出示當地的駕照或州身分證，就能在包括酒店、餐廳、主題公園、水族館和博物館等眾多場所享受折扣。