大阪民宿指中國遊客預訂1人變6人入住 成垃圾屋連杯也帶走

日本大阪民宿老闆山下拓馬在社交網「X」發文稱，一名來自上海的遊客透過Airbnb預訂一人入住，結果有5人「屈蛇」變成6人居住。他們還留下了垃圾隨處掉，甚至帶走玻璃杯等。他慨嘆事件凸顯禮儀差異。

山下拓馬上載了訂單的截圖，顯示一名中國上海客人預訂3月19日至23日入住4晚，住房者只有1人，收費約11萬日圓(約5,700港元)。這名客人如期入住，但山下發現，4夜的住宿裡根本不只1人居住，而是總共6人。