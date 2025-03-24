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國際
2025-03-24 23:30:06

大阪民宿指中國遊客預訂1人變6人入住 成垃圾屋連杯也帶走

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有大阪民宿老闆投訴入住中國遊客，收房時赫見垃圾亂掉。(互聯網)

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日本大阪民宿老闆山下拓馬在社交網「X」發文稱，一名來自上海的遊客透過Airbnb預訂一人入住，結果有5人「屈蛇」變成6人居住。他們還留下了垃圾隨處掉，甚至帶走玻璃杯等。他慨嘆事件凸顯禮儀差異。

山下拓馬上載了訂單的截圖，顯示一名中國上海客人預訂3月19日至23日入住4晚，住房者只有1人，收費約11萬日圓(約5,700港元)。這名客人如期入住，但山下發現，4夜的住宿裡根本不只1人居住，而是總共6人。

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日本旅遊｜桌子被刮發 透過Airbnb追討清潔費 

讓山下更生氣的是退房後，房子變成垃圾屋，滿地都是垃圾。山下還說，桌子也被他們刮出花紋，甚至屋內的玻璃杯等設備亦被他們打包帶回家。從照片所見，枱上放有飲品罐和收據等垃圾，膠袋亂掉在地上。廁所垃圾桶旁堆有廁紙等垃圾，有點不潔。洗手盆也散布垃圾和用過的毛巾。

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山下事後透過Airbnb協調，向入中國遊客追收清潔費與多人住宿費用。Airbnb周一(24日)回應稱，表示對有關事件感到遺憾與抱歉，並稱已向這位中國住客收取相關追加費用。山下也表示，先前一度傳出他要去報警的消息，他回應指出，他相信絕大多數的客人都是善意的，所以沒有打算去報警。山下也說，他的民宿沒有按金制度，不過經過今次事件後，未來會對預訂客人多做審核。

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