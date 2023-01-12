大阪灣迷路鯨「淀醬」未見噴水 專家憂心：看似相當虛弱(有片)

「淀醬」被觀測到幾乎留在原處，有一個半小時沒「噴水」。(互聯網)

「淀醬」疑為抹香鯨，目測長約8米，本月9日上午被發現處於阪神高速灣岸線中島休息區南方約350米海域。翌日，「淀醬」雖然往西南方移動約100米，但大阪海上保安監部巡邏船於11日上午7時許，發現跟前一天位置幾乎沒有改變，但仍看到牠不時「噴水」或擺動尾巴。

在日本大阪灣淀川出海口附近發現的迷路鯨「淀醬」，經過3天後，到周四(12日)上午的位置幾乎仍沒改變，且被觀察到有一個半小時未「噴水」，專家說牠看似相當虛弱。

上午有1個半小時沒「噴水」

日本放送協會(NHK)報道，大阪海上保安監部表示，12日上午8時左右，「淀醬」位於離岸約400米、水深約2米的海域。之前，牠會不時浮到水面換氣，體內的廢氣呼出後，遇冷液化成水珠，形成了清晰可見的「噴水」現象。但上午6時30分起約一個半小時，「淀醬」幾乎沒有動靜，也沒看到牠「噴水」。

日本鯨類研究所人員田村力表示，抹香鯨有時會因為捕食潛入深海約1小時不換氣，但一般來說大約每10分鐘到20分鐘就會換氣一次。田村指，從媒體拍得的影像來看，可以看到「淀醬」似乎相當虛弱。

民眾望「淀醬」加油

讀賣電視台報道，11日傍晚至12日上午，「淀醬」未有任何動靜，專家研判體力可能日衰。有特地來觀看的民眾說，「希望能健康重回大海，我為了聲援淀醬而來，希望牠加油」。

大阪海上保安監部將持續在旁監看，並呼籲往來該海域船隻留意。