大阪獲確定建日本首個賭場設施　但仍有多個問題待解決

日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日（14日）正式批准大阪的綜合渡假村連同賭場的計劃，成為日本國內首個賭場設施，並預計最快在2029年底前啟用。不過據日本傳媒指出，有關計劃仍面對相當多的問題。
在周四（13日）的時候，日本首相岸田文雄出席大阪世界博覽會的動土儀式時，承認大阪賭場計劃的審議已進入最後階段，而根據報道，日本政府在今日內閣會議後會作出公布。在今日的綜合渡假村計劃推進本部會議，作為部長的岸田表示：「國土交通大臣會對大阪的地區整備計劃作出確認。大阪的綜合渡假村將會是繼2025年大阪及關西世界博覽會後，作為關西發展以及國家成長的中心，也是向世界展示日本魅力的觀光地點而備受期待。」
齊藤鐵夫就在會議後，在記者會公布有關計劃的開展：「今日綜合渡假村計劃推進本部會議，我作為國土交通大臣通過了有關計劃。希望他能成為展現日本魅力的觀光設施。」大阪的綜合渡假村計劃，將會在大阪灣的人工島夢洲建設，當中會興建包括國際會議中心、酒店以及賭場，目標是在2029年秋季至冬季開業。
市長表示會繼續解說冀居民明白
然而與日本全國多個地方一樣，大阪的計劃亦面對多方面的問題。雖然在早前的大阪府知事及大阪府市長選舉，支持計劃的大阪維新會取得大勝利，然而有關用地的行政訴訟仍然在進行，大阪的賭場計劃可否如願仍然未知。其中反對派一直批評在用地的審議過程未有充分諮詢居民，並一度引發法律訴訟。而反對派更以「將地區發展經濟的資金用於賭場」為理由，批評有關的計劃。至於賭癮的問題也成為反對派的一個理由，並指最有效解決是不興建賭場。贏得大阪市長選舉的橫山英幸就向記者表示：「我不認為自己已作出完美的解說，往後會繼續努力讓居民理解。」
市民本月再提訴訟
雖然早前市民提出指審議過程未充分諮詢公眾的訴訟被法院駁回，但在本月初，有多名市民又發起訴訟，要求禁止市長與營運商簽訂土地租賃合約，原因是他們認為有關的租金並不合理，因此有關的訴訟仍有機會阻撓計劃。而反對的居民團體指，包括夢洲的沉降問題等，有關計劃還是有很多事情未解決。
不過大阪以至關西一帶的觀光業界，普遍就對計劃表示歡迎。在夢洲一帶營運酒店的負責人指，預期未來一帶的觀光需求大增，計劃亦有助改善當地的交通，並相信一帶的環境會起變化。在新冠疫情打擊下，訪日人數大跌而令到旅遊業的人手不足，故此他們亦期待在大阪世博以及賭場項目的效應下，可吸引人手回流旅遊業。