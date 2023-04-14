大阪獲確定建日本首個賭場設施　但仍有多個問題待解決

日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日（14日）正式批准大阪的綜合渡假村連同賭場的計劃，成為日本國內首個賭場設施，並預計最快在2029年底前啟用。不過據日本傳媒指出，有關計劃仍面對相當多的問題。 在周四（13日）的時候，日本首相岸田文雄出席大阪世界博覽會的動土儀式時，承認大阪賭場計劃的審議已進入最後階段，而根據報道，日本政府在今日內閣會議後會作出公布。在今日的綜合渡假村計劃推進本部會議，作為部長的岸田表示：「國土交通大臣會對大阪的地區整備計劃作出確認。大阪的綜合渡假村將會是繼2025年大阪及關西世界博覽會後，作為關西發展以及國家成長的中心，也是向世界展示日本魅力的觀光地點而備受期待。」

齊藤鐵夫就在會議後，在記者會公布有關計劃的開展：「今日綜合渡假村計劃推進本部會議，我作為國土交通大臣通過了有關計劃。希望他能成為展現日本魅力的觀光設施。」大阪的綜合渡假村計劃，將會在大阪灣的人工島夢洲建設，當中會興建包括國際會議中心、酒店以及賭場，目標是在2029年秋季至冬季開業。 市長表示會繼續解說冀居民明白 然而與日本全國多個地方一樣，大阪的計劃亦面對多方面的問題。雖然在早前的大阪府知事及大阪府市長選舉，支持計劃的大阪維新會取得大勝利，然而有關用地的行政訴訟仍然在進行，大阪的賭場計劃可否如願仍然未知。其中反對派一直批評在用地的審議過程未有充分諮詢居民，並一度引發法律訴訟。而反對派更以「將地區發展經濟的資金用於賭場」為理由，批評有關的計劃。至於賭癮的問題也成為反對派的一個理由，並指最有效解決是不興建賭場。贏得大阪市長選舉的橫山英幸就向記者表示：「我不認為自己已作出完美的解說，往後會繼續努力讓居民理解。」