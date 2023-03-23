大阪私校限制髮型否則踢出校　學生向人權律師求助

日本一間知名的私立高校，因為校方有要求學生必須按照學校要求剪髮，否則面對退學處分。一班學生就向大阪律師會尋求協助。雖然律師會認為學校的校規未有違反憲法，不過仍勸告學校修正，避免侵害學生的人權。

位於大阪的清風高校，有着一個頭髮的規定，包括髮鬢及耳邊需要剃去，同時前額亦不可以超過眼眉，被稱為「清風剪」。教師會對學生的髮型進行檢查，不符合的學生會被警告，並可能面對退學的處分。學校方面對有關髮型作出解釋，指學校的校規以遵守佛教誡律為原則，是學校的生活指導的一部份。