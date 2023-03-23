大阪私校限制髮型否則踢出校　學生向人權律師求助

日本一間知名的私立高校，因為校方有要求學生必須按照學校要求剪髮，否則面對退學處分。一班學生就向大阪律師會尋求協助。雖然律師會認為學校的校規未有違反憲法，不過仍勸告學校修正，避免侵害學生的人權。
位於大阪的清風高校，有着一個頭髮的規定，包括髮鬢及耳邊需要剃去，同時前額亦不可以超過眼眉，被稱為「清風剪」。教師會對學生的髮型進行檢查，不符合的學生會被警告，並可能面對退學的處分。學校方面對有關髮型作出解釋，指學校的校規以遵守佛教誡律為原則，是學校的生活指導的一部份。
大阪律師會就有關人權侵害就作出了調查，發現學校的教師，會對瀏海不符合要求的學生，出手剪去瀏海。律師會指出，有關的行為已超出社會可接受的生活指導犯圍，侵害學生自由選擇髮型的權利。不過律師會指出，雖然校規沒有違反憲法的規定，但限定髮型等，是影響學生自尊心以及審美意識的批判，認為校方應該與學生以及家長作出溝通檢討。
律師會：不接受意見制定校規已合時宜
律師會在記者會上指：「不接受學生意見，單方面制定校規的方法，已不符合這個時代了。學校應該要有願意聆聽意見的姿態。」不過有關的建議僅為律師會的勸說，並不具有約束力，而校方就表示會與學生討論作出修正。