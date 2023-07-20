大阪萬博參展國家仍未申請建築許可　商會憂未能趕及開幕前完工

準備在2025年4月，在日本舉行的大阪．關西世界博覽會，繼續面對建築進度緩慢的問題困擾，關西經濟協會的會長早前指出，至今仍未有海外展館申請建築許可，擔心有關建設未必可趕及在萬博開幕前完成。
日本政府原本希望，大阪及關西的萬博，加上原定2029年落成的綜合渡假村，可以作為日本關西發展的一個契機。不過萬博的建築進度持續出現問題。繼之前因為建築成本上升，令不少日本自身的特色展館，在招募建造商的投標多次流標之外，目前約50個參與展覽的國家及地區，原定建設的展館，至今日（20日）為止，大阪市表示仍未有收到任何的建築許可證申請。
營辦商稱今年施工就可趕及
負責營運萬博的日本國際博覽協會就指，在今年之內開始施工的話，都將可以趕及在開幕前完工。不過關西經濟協會的會長松本正義在周二（18日）表示憂慮，擔心一些原定參展國家或會退出。他認為在一年半左右的時間內，在提交設計圖、運送建材等，都需要時間，難在短期內完成。萬博協會又表示，已經向參展國家及地區提議更簡單的設計及建築方法，並會代為尋找建造商，以縮短建設時間。
大阪府知事吉村洋文在周三（19日）的記者會上，亦有回應萬博的問題。他表示：「目前為止仍未有參與國家加入，亦沒有已參加的國家退出。」否認有參展國退出。日本傳媒就報道，其中一個參展的國家加拿大，就打算在自己國內先行建造展館，在完成後才送到日本組裝。