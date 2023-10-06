大阪萬博宣布高達館內容　預料成注目展館

距離2025年的大阪世界博覽會僅餘約不足兩年時間，各國展館的建造問題，是大阪近期的煩惱。不過大阪府知事吉村洋文今日（6日）舉行記者會，宣布著名動畫《機動戰士高達》的展覽館內容，預計將會成為萬博的其中一個注目的場館，預料這將吸引大量高達迷到訪及關注。

目前日本的東京及福岡，分別置有一部1:1大小的高達模型，而在橫濱港亦有一部1:1可動的高達。3部的高達都成為了當地的旅遊景點。而大阪今日就公布，預備在世界博覽會場建立的高達館會名為「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，將會展示以高達世界為概念的未來宇宙機場，並展示人類在未來延伸到宇宙生活的生活圈及據點。