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國際
2023-10-06 14:03:02

大阪萬博宣布高達館內容　預料成注目展館

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位於橫濱的1:1高達。(本報攝)

位於橫濱的1:1高達。(本報攝)

距離2025年的大阪世界博覽會僅餘約不足兩年時間，各國展館的建造問題，是大阪近期的煩惱。不過大阪府知事吉村洋文今日（6日）舉行記者會，宣布著名動畫《機動戰士高達》的展覽館內容，預計將會成為萬博的其中一個注目的場館，預料這將吸引大量高達迷到訪及關注。

目前日本的東京及福岡，分別置有一部1:1大小的高達模型，而在橫濱港亦有一部1:1可動的高達。3部的高達都成為了當地的旅遊景點。而大阪今日就公布，預備在世界博覽會場建立的高達館會名為「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，將會展示以高達世界為概念的未來宇宙機場，並展示人類在未來延伸到宇宙生活的生活圈及據點。

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大阪萬博的高達展館。(網上圖片) 大阪萬博的高達展館。(網上圖片) 東京台場的獨角獸高達。(本報攝)

未確定會否放置1:1高達

在記者會上又表示，會場會設有用高達模型的塑膠回收後再組裝，展示將塑膠的循環再造。大阪府知事吉村洋文在記者會上表示，期望在萬博上看到可動的高達模型。由於目前在橫濱的高達，將會在明年3月尾結束展示，未來會否在日本其他地方再設置仍然未明，不過萬代南夢宮（Bandai Namco）代表就未有回應會否設置，只表示在考慮。

日本媒體表示，橫濱的高達自2020年12月放置至今，有約130萬人次入場，進行了7,800多次的活動演出。

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