大阪著名「551蓬萊肉包」有塑膠異物混入　須回收近20萬個包子

日本大阪的知名手信「551蓬萊肉包」傳出有異物混入內餡，製造商「蓬萊」緊急公布將召回於本月16日生產的「肉包」及「冷凍肉包」。
日媒報道，製造商「蓬萊」表示，16日凌晨12點半左右，大阪市浪速區工廠的一名作業員發現生產過程中，有透明塑膠材質的異物混入了肉餡之中。
已有消費者反映肉包裏有異物
在接到通報後，「蓬萊」已針對可能混有異物的20間店舖暫停販售相關產品，但已經有數名消費者以及店員反映肉包裏有異物。據悉混入的異物是清洗洋葱作業線上防水的塑膠蓋，該名員工發現塑膠蓋有破損情形，才確認有異物混入的狀況。
目前沒有收到任何誤食後不適的報告，「蓬萊」決定把16日生產並在店面和網上銷售的約19萬6千個「肉包」及「冷凍肉包」全數回收，已購買的消費者可以拿著商品回到門市辦理退款。
創辦人來自台灣嘉義
「蓬萊」同時也發表道歉聲明：「造成消費者的困擾及擔憂我們深感抱歉。今後將更加強化管理，盡最大努力以防止類似事件再度發生。」
「551蓬萊肉包」是關西極具代表性的名物之一，創辦人是來自台灣嘉義的羅邦強，他在二戰期間移居日本，與其他台灣人合作開了一家名為「蓬萊」的餐廳，用招牌肉包擄獲日本人的胃，連木村拓哉的二女兒木村光希也曾公開表示愛吃，如今已是日本無人不知的國民美食。
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