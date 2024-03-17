大阪著名「551蓬萊肉包」有塑膠異物混入　須回收近20萬個包子

日本大阪的知名手信「551蓬萊肉包」傳出有異物混入內餡，製造商「蓬萊」緊急公布將召回於本月16日生產的「肉包」及「冷凍肉包」。

日媒報道，製造商「蓬萊」表示，16日凌晨12點半左右，大阪市浪速區工廠的一名作業員發現生產過程中，有透明塑膠材質的異物混入了肉餡之中。

已有消費者反映肉包裏有異物

在接到通報後，「蓬萊」已針對可能混有異物的20間店舖暫停販售相關產品，但已經有數名消費者以及店員反映肉包裏有異物。據悉混入的異物是清洗洋葱作業線上防水的塑膠蓋，該名員工發現塑膠蓋有破損情形，才確認有異物混入的狀況。

目前沒有收到任何誤食後不適的報告，「蓬萊」決定把16日生產並在店面和網上銷售的約19萬6千個「肉包」及「冷凍肉包」全數回收，已購買的消費者可以拿著商品回到門市辦理退款。